CIVISME
Els agents cívics de la ciutat de Lleida han portat a terme vora 13.000 actuacions aquest any
Pràcticament les mateixes que en tot el 2024. La Paeria preveu professionalitzar el cos en el marc del pacte per a la convivència i el civisme que va presentar ahir
Els agents cívics han portat a terme 12.813 actuacions des del passat 1 de gener. A falta d’una mica més de dos mesos perquè acabi l’any, ja són pràcticament les mateixes que en tot el 2024, quan van efectuar-ne unes 13.000. Ho va assenyalar ahir la tinenta d’alcalde Cristina Morón, que va explicar que les vuit dones que conformen el cos combinen tasques pedagògiques i inspectores, com l’obertura de bosses d’escombraries que troben fora dels contenidors per provar d’identificar els responsables. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va valorar que els seus nivells d’activitat són un “indicador claríssim” que cal actuar davant de l’incivisme i va explicar que la Paeria preveu revisar els seus perfils professionals perquè puguin “treballar molt més enllà”. Es tracta d’una de les mesures que contempla el pacte per a la convivència i el civisme a la ciutat que va presentar ahir.
Una altra mesura prevista és la posada en marxa, a partir del desembre, d’un servei de mediació comunitària format per dos professionals especialitzats que atendran conflictes tant a la via pública com en comunitats de veïns. “Vetllaran perquè les disputes no vagin a més i no es judicialitzin”, va explicar Morón.
Al desembre, la Paeria també preveu presentar l’avantprojecte de la nova ordenança de civisme i convivència. Així mateix, Larrosa proposarà a la junta de portaveus la celebració d’un ple monogràfic “per tractar aquests temes obertament i que es desemmascarin els que s’hagin de treure les caretes”, va afirmar.
Paral·lelament, el pacte inclou programes de creació artística per a joves o campanyes de comunicació per visibilitzar bones pràctiques i combatre fakes. “Ja n’hi ha prou d’atacar les persones i col·lectius a través de rumors, de perdre el respecte a agents de seguretat, de ridiculitzar servidors públics i de criminalitzar veïns amb els quals hi ha discrepàncies personals”, va subratllar Larrosa. El comissionat de l’alcaldia per a l’elaboració del document, Carles Alsinet, va destacar que és un “repte preventiu, hem de recuperar la ciutat com un element de convivència”.
Carta de valors
Fa mesos que la Paeria treballa en el pacte, que gira al voltant d’una carta de valors “que volem que defineixin a la nostra ciutat”, va assenyalar l’alcalde. S’han recollit 269 aportacions de 171 persones.
Finalment, Larrosa va destacar la “corresponsabilitat” dels ciutadans i va convidar totes les entitats, comerços i veïns a adherir-se al pacte a través d’un formulari online. “És una invitació a estimar la ciutat”, va concloure.
El grup municipal d’ERC, per la seua part, no va assistir a la presentació del pacte al considerar que el document “no respon als requisits mínims d’un pacte de ciutat, sinó que es tracta d’un projecte marc sense compromisos formals ni mecanismes de seguiment reals”.
D’altra banda, el Comú va afirmar que “compartim el marc de valors, però ens preocupa com es concretarà” amb pressupostos.