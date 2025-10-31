Els alumnes de Medicina de la UdL rebutgen haver d’anar a Igualada per acabar la carrera
Aquest anunci va generar intranquil·litat entre l’estudiantat, a una setmana d’afrontar exàmens
Els estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL), i la junta de la facultat en ple, mostren el seu “ferm” rebuig de desplaçar-se de forma obligatòria al campus de Igualada per cursar quart, cinquè i sisè, tal com va afirmar la conselleria d’Universitat aquesta setmana quan va anunciar l’estrena el pròxim curs d’una unitat docent de Medicina a la capital de l’Anoia.
El Consell de l’Estudiantat va dir que aquest anunci va generar intranquil·litat entre l’estudiantat, a una setmana d’afrontar exàmens, i va denunciar falta de transparència en haver-se pres aquesta decisió sense tenir en compte els alumnes.
Considera que aquesta iniciativa posa per davant “criteris polítics i territorials en lloc de prioritzar les necessitats i drets dels estudiants”. El consell ha convocat un ple per al dilluns en què debatran “la possibilitat d’impulsar una aturada acadèmica i prolongar-la el temps que sigui necessari”.
Carlos Sánchez, del Consell de l’Estudiantat, ha exposat en el claustre de la UdL aquesta situació i el rector, Jaume Puy, ha assegurat en el claustre que “no s’obligarà ningú a anar a Igualada”. “Si algú hi va, que sigui perquè vol anar-hi voluntàriament. I si no hi vol anar ningú, serà Igualada la que haurà d’oferir un caramel atractiu”, va afegir.
La degana de Medicina, Anna Casanovas, va agrair a l’equip rectoral el “respecte” a les demandes de l’estudiantat.
Puy ha presentat aquest matí el seu últim informe anual de gestió, i que deixarà el càrrec després de les eleccions previstes els dies 12 i 13 de novembre, en les quals l’única candidata en Maria Àngels Balsells.