PAERIA
Aval unànime a l’ordenança que escurça els terminis per a la implantació d’empreses
Tots els grups hi van votar a favor després que el govern acceptés la majoria de les esmenes. Norma pionera a Catalunya que reduirà a la meitat els tràmits perquè vinguin firmes estratègiques
El ple de l’ajuntament va aprovar ahir de forma unànime la tramitació inicial de la nova ordenança d’impuls econòmic, una norma que reduirà a la meitat els terminis de tramitació perquè empreses estratègiques puguin instal·lar-se a la ciutat. La proposta va rebre, sorprenentment, elogis de tots els grups municipals i molt pocs peròs gràcies al fet que el govern municipal va acceptar totes les esmenes que va presentar l’oposició tret de les de Vox, que tot i així hi va acabar votant a favor. L’ordenança agilitzarà els tràmits per a les empreses de diferents sectors que vulguin venir a Lleida i la seua implantació afecti una superfície d’almenys 5.000 metres quadrats, creï un mínim de 10 llocs de treball i comporti una inversió inicial d’almenys un milió d’euros.
La regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, va destacar que l’ordenança és pionera a Catalunya i “promourà el creixement, acompanyarà el sector empresarial i serà un pas decisiu per al futur de la ciutat”. Va afegir que gràcies a això “eliminem barreres innecessàries, simplifiquem la burocràcia i oferirem un acompanyament en els tràmits amb altres administracions”. Per la seua part, l’edil del PP Maria Antònia Maller va informar que retiraven les seues esmenes però va advertir que “una ordenança excel·lent necessita una bona inversió, però servirà tant per captar com per retenir empreses”. Uns elogis que també va fer la regidora d’ERC Anna Costa, que va agrair al govern “no anar amb presses” amb la norma i al qual va pregar “no deixar de banda i cuidar els autònoms, pimes i treballadors”. La portaveu de Junts, Neus Caufapé, va dir que aquesta serà “una iniciativa clau per a la promoció econòmica de la ciutat i el seu creixement” i va destacar que gràcies al seu grup es va crear l’oficina de captació d’inversions (InvestLleida). Josep Roca (Vox), va criticar que no s’atenguessin les seues esmenes, però “tot el que afavoreixi la creació d’ocupació i l’impuls econòmic tindrà sempre el nostre suport”. Finalment, Laura Bergés (Comú), va lloar la norma, però va demanar “que aquesta via ràpida no provoqui retards en la via ordinària”.
El PSC i ERC aproven la pujada de la tarifa de l’aigua
El PSC i el grup d’ERC van reeditar ahir l’acord que van forjar el mandat passat i van aprovar la pujada de les tarifes de l’aigua i el clavegueram un 3,13% de cara a l’any vinent. Un pacte que, a més de la revisió de tarifes, “garanteix les inversions necessàries per renovar la xarxa d’aigua i el fons social per a vulnerables”. Així ho va assegurar la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, que va afirmar que l’increment de tarifes “no afecta els més vulnerables, mentre que per al 80% dels usuaris la pujada serà de tot just 18 cèntims”. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va recordar que el pacte "és fruit d’un acord amb la concessionària i podem rescatar la concessió, que és inviable, incomplir el contracte, que ens portaria a litigis i falta d’inversions, o complir-lo fins al seu final el 2037 i plantejar-nos la municipalització". El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va criticar que part dels beneficiaris del fons social "són persones que no disposen de títol que acrediti la titularitat d’un habitatge, genera inseguretat jurídica”. Neus Caufapé, de Junts, va retreure a ERC que, “quan nosaltres vam pactar amb el PSC vam abaixar les taxes, però quan ho fan vostès, les apugen”.
Llum verda parcial a la moció de Junts per reforçar el control del padró
El d’ahir va ser un ple amb fins a sis mocions, una de les quals va acabar sent una declaració institucional, però la que va generar més debat va ser la de Junts, que instava a reforçar el control del padró. Es va aprovar parcialment davant la polèmica per alguns dels punts, com per exemple el que demanava incorporar un criteri d’arrelament com a requisit per accedir als pisos de protecció oficial fixant un període mínim de 10 anys d’empadronament continuat a la ciutat. Finalment, es va aprovar impulsar una campanya informativa per empadronar-se, consolidar una unitat de control i inspecció del padró i un millor finançament local per a aquest servei.
Suport a les catifes del Corpus i a millorar els trens Avant
En la sessió d’ahir hi va haver dos declaracions institucionals. La primera va ser per donar suport a la candidatura de les catifes florals del Corpus com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la Unesco, que serà avaluada l’any que ve. Una iniciativa que sorgeix del Patronat del Corpus de Lleida en col·laboració amb la Federació Catalana de Catifaires. La segona declaració era inicialment una moció presentada pel PP que reclama una millora del servei dels trens Avant entre Lleida i Barcelona amb l’ampliació de freqüències i més flexibilitat en els abonaments. Unes exigències que també demanen els seus usuaris (vegeu la pàgina 9).