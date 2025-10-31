La Paeria de Lleida aprova la pujada de la taxa de l'aigua amb els vots del PSC i Esquerra
El ple municipal també ha aprovat per unanimitat l'ordenança d'impuls econòmic que redueix a la meitat els tràmits per a la implantació d'empreses estratègiques
El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres la pujada de la taxa de l'aigua amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana. Aquesta mesura, que forma part d'un conveni acordat durant el mandat anterior, estableix un increment progressiu de la taxa per finançar inversions en la renovació de la xarxa d'aigua de la ciutat. Paral·lelament, s'ha aprovat per unanimitat l'ordenança d'impuls econòmic, que permet reduir considerablement els tràmits administratius per a la implantació d'empreses estratègiques a la capital del Segrià.
Segons han defensat els grups que han donat suport a la pujada de la taxa de l'aigua, l'increment serà mínim per al 80% de la població, aproximadament uns 18 cèntims, mentre que les persones en situació de vulnerabilitat quedaran exemptes de qualsevol augment.
El conveni aprovat estableix un acord amb l'empresa concessionària fins l'any 2037 per garantir les inversions necessàries en la infraestructura hídrica. Per contra, Junts per Catalunya ha votat en contra de la mesura i ha retret a Esquerra que "mentre vosaltres pacteu amb el PSC per pujar taxes, nosaltres pactem amb ells per abaixar-les". Tant Vox com el PP també s'han oposat a la pujada i han criticat especialment que el fons social aprovat protegeixi, segons les seves paraules, també els ocupes.
Una ordenança d'impuls econòmic pionera a Catalunya
L'altra gran mesura aprovada durant el ple ha estat l'ordenança d'impuls econòmic, que ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Aquesta normativa, pionera a Catalunya segons ha destacat el govern municipal, permet reduir a la meitat els tràmits administratius per a la implantació d'empreses considerades estratègiques per a Lleida. L'ordenança busca afavorir la captació d'inversions i promoure el creixement econòmic sostenible de la ciutat.
Els grups de l'oposició han presentat diverses esmenes puntuals que han estat aprovades en la seva majoria, amb l'excepció de les proposades per Vox. Tots els partits han coincidit en valorar positivament aquesta iniciativa, que consideren necessària per impulsar el desenvolupament empresarial de la capital lleidatana i simplificar els processos administratius per a l'arribada de noves inversions.