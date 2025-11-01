UNIVERSITAT
Els alumnes de Medicina de la UdL, contra acabar el grau a Igualada
Universitats va anunciar una unitat docent en aquest campus per cursar quart, cinquè i sisè. No volen que sigui obligatori i no descarten una aturada acadèmica
Els estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL), i la junta de la facultat en ple (es va reunir dijous), mostren el seu “ferm” rebuig de desplaçar-se al campus de Igualada per cursar quart, cinquè i sisè, tal com va afirmar Universitats la setmana passada, quan va anunciar l’estrena el curs vinent d’una unitat docent de Medicina a la capital de l’Anoia. Carlos Sánchez, del Consell de l’Estudiantat, va indicar ahir al claustre de la UdL que aquest anunci va generar intranquil·litat entre l’estudiantat i va denunciar falta de transparència a l’haver-se pres aquesta decisió sense tenir-los en compte. El consell considera que aquesta iniciativa posa al davant “criteris polítics i territorials en lloc de prioritzar les necessitats i drets dels estudiants” i ha convocat un ple per dilluns en el qual es debatrà “la possibilitat d’impulsar una aturada acadèmica i prolongar-la el temps que calgui”.
El rector, Jaume Puy, va assegurar que “no s’obligarà ningú a anar a Igualada”. “Si algú hi va, que sigui perquè hi vol anar voluntàriament. I si no hi vol anar ningú, serà Igualada la que haurà d’oferir un caramel atractiu”, va afegir. La degana de Medicina, Anna Casanovas, va agrair a l’equip rectoral el “respecte” a les exigències de l’estudiantat.
Precisament, el rector va destacar en la presentació del seu informe al claustre l’expansió territorial de la UdL amb la consolidació del campus d’Igualada i la implantació d’Infermeria a Tremp. Va ser l’últim abans de deixar el càrrec, ja que el 12 i 13 de novembre hi ha previstes eleccions, a les quals només opta Maria Àngels Balsells, que es convertirà la primera rectora de la UdL. Per primera vegada, l’informe no es va votar, ja que l’article 104 dels nous estatuts adaptats a la llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) no obliga a aprovar-los, sinó només a debatre’ls, canvi que va provocar queixes entre alguns claustrals.
Puy planteja ampliar places en alguns graus o crear més carreres
El rector va advocar per guanyar estudiants amb més places en alguns graus o noves carreres i va plantejar al nou equip rectoral que “l’obertura de Dret a Igualada i el retorn de l’estudiantat d’Infermeria que és al Polivalent 2 a Ciències de la Salut deixaria espai per ampliar les enginyeries del campus de Cappont”. Va destacar el preprojecte per rehabilitar l’edifici de Capitania de Gardeny al costat del Magical i que “s’ha deixat enrere el deute fundacional del parc”, però va dir que dels seus sis anys i mig com a rector “han quedat moltes coses per fer”. Per la seua part, el síndic de greuges de la UdL, Jesús Gutiérrez, va presentar l’informe corresponent al 2024, que inclou 20 queixes, igual que l’any anterior. Deu de plantejades per alumnes, 8 per docents i 2 per personal administratiu. Quatre queixes van estar relacionades amb les avaluacions i quatre més per places de professorat, entre altres motius. Al final, només 3 es van tramitar a favor de la persona amb les recomanacions pertinents. Gutiérrez va demanar més personal per a la sindiatura, que a partir d’ara presentarà informes per curs acadèmic. El claustre va acabar amb un debat sobre l’aplicació dels articles dels estatuts sobre la dedicació dels docents a temps complet que estableixen un màxim de 240 hores/24 crèdits i un mínim de 120. Puy va indicar que “la posició de l’actual equip rectoral és que l’execució pràctica ha de ser com més aviat millor”.