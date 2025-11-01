MUNICIPAL
La Paeria de Lleida dona llum verda parcial a la moció de Junts per reforçar el control del padró
S'ha aprovat una campanya informativa per empadronar-se
El d’ahir va ser un ple amb fins a sis mocions, una de les quals va acabar sent una declaració institucional, però la que va generar més debat va ser la de Junts, que instava a reforçar el control del padró.
Es va aprovar parcialment davant la polèmica per alguns dels punts, com per exemple el que demanava incorporar un criteri d’arrelament com a requisit per accedir als pisos de protecció oficial fixant un període mínim de 10 anys d’empadronament continuat a la ciutat.
Finalment, es va aprovar impulsar una campanya informativa per empadronar-se, consolidar una unitat de control i inspecció del padró i un millor finançament local per a aquest servei.