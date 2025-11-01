SEGRE

MUNICIPAL

Suport a les catifes del Corpus i a millorar els trens Avant al ple de la Paeria de Lleida

En dues declaracions institucionals en la sessió d'ahir divendres

Imatge d'arxiu del ple de la Paeria.Pau Pascual Prat

En la sessió d’ahir hi va haver dos declaracions institucionals. La primera va ser per donar suport a la candidatura de les catifes florals del Corpus com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la Unesco, que serà avaluada l’any que ve. Una iniciativa que sorgeix del Patronat del Corpus de Lleida en col·laboració amb la Federació Catalana de Catifaires. 

La segona declaració era inicialment una moció presentada pel PP que reclama una millora del servei dels trens Avant entre Lleida i Barcelona amb l’ampliació de freqüències i més flexibilitat en els abonaments. Unes exigències que també demanen els seus usuaris.

