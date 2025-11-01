MUNICIPAL
Suport a les catifes del Corpus i a millorar els trens Avant al ple de la Paeria de Lleida
En dues declaracions institucionals en la sessió d'ahir divendres
En la sessió d’ahir hi va haver dos declaracions institucionals. La primera va ser per donar suport a la candidatura de les catifes florals del Corpus com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la Unesco, que serà avaluada l’any que ve. Una iniciativa que sorgeix del Patronat del Corpus de Lleida en col·laboració amb la Federació Catalana de Catifaires.
La segona declaració era inicialment una moció presentada pel PP que reclama una millora del servei dels trens Avant entre Lleida i Barcelona amb l’ampliació de freqüències i més flexibilitat en els abonaments. Unes exigències que també demanen els seus usuaris.
Lleida
El 67% dels viatgers d’Avant se’n replanteja l’ús per les deficiències
S. COSTA D.