CIVISME
Trenquen diversos arbres en un acte vandàlic al barri de Cappont de Lleida
Divendres a la nit a l’avinguda Alacant. La Paeria diu que la Urbana ha aixecat acta per denunciar-ho i reposar-los
Diversos arbres joves que van ser plantats l’any passat a l’avinguda Alacant, a Cappont, van aparèixer ahir al matí trencats, talats de forma vandàlica. Ho va denunciar l’associació Arrels de Cappont, que va indicar que han resultat afectats sis exemplars.
La Paeria va confirmar que “el servei de nit de la Guàrdia Urbana va detectar tres arbres trencats i durant el matí [d’ahir] es va aixecar una acta de danys perquè el servei de Parcs i Jardins estigui informat, pugui efectuar la denúncia d’aquest acte vandàlic i els restableixi”. Una portaveu municipal va afegir que una altra patrulla va comprovar els fets ahir.
Així mateix, l’associació va lamentar que “la nit de la Castanyada i Halloween va ser realment terrorífica, es va instal·lar una carpa per als joves i van travessar pel mig de la carretera, posant en risc la seua vida i la dels conductors, i aquestes zones van patir desperfectes al mobiliari urbà”.
No obstant, van explicar que “estem molt contents que es portin a terme activitats al barri, però creiem que han d’anar acompanyades de seguretat, i no va ser el cas”.