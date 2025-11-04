SERVEIS
Apagada a l’Eix Comercial durant vint minuts
Una desconnexió en una línia de mitjana tensió va deixar ahir al migdia sense subministrament elèctric 2.600 abonats de l’Eix Comercial i part del Centre Històric durant uns minuts. La incidència va afectar comerços de l’entorn de la plaça Sant Joan i també els jutjats del Canyeret i el Museu de Lleida. La incidència es va registrar cap a les 12.20 hores, però es va resoldre al cap d’uns vint minuts. “Ha estat un ensurt però ha durat poc”, va dir una comercianta de la plaça Sant Joan. “Ja ens temíem el pitjor, però no ha estat per a tant”, va indicar el responsable d’un altre establiment, que va afegir que minuts després que es restablís el servei hi va haver una segona apagada d’uns minuts. Des d’Endesa van assenyalar que els 2.600 afectats inicials es van reduir als 1.200 al cap de pocs minuts. El servei es va normalitzar cap a les 13.00 hores.