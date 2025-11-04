TRIBUNALS
L’alcalde de Naut Aran, condemnat per assetjar i aixecar la faldilla a una jove
El primer edil, de CA i que no es planteja dimitir, va acceptar els fets, pagarà una multa de 3.240 € i indemnitzarà la víctima amb 15.000 més
La magistrada del jutjat Penal número 3 de Lleida va condemnar ahir in voce l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela Nieto (Convergéncia Aranesa), per un delicte d’abús sexual per assetjar i aixecar la faldilla a una jove en una discoteca de Vielha el juny del 2022. Ruiz-Canela va reconèixer els fets i va ser condemnat en un judici de conformitat que es va celebrar ahir al migdia després de l’acord previ que van assolir la Fiscalia, la defensa i l’acusació particular.
Ruiz-Canela, condemnat com a autor d’un delicte d’abús sexual, va acceptar el pagament d’una multa de 3.240 euros –a raó de sis euros diaris durant 18 mesos–, la prohibició d’atansar-se a menys de 200 metres de la víctima (al seu habitatge, lloc d’estudis o de treball) i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant els propers quatre anys i la inhabilitació per treballar amb menors d’edat durant tres anys. A més, indemnitzarà la jove amb 15.000 euros pels danys morals ocasionats. Al ser un judici per conformitat es va evitar que la víctima hagués de declarar com a testimoni.
Els fets van ocórrer fa més de tres anys, concretament a començaments del juny del 2022, en una discoteca de la capital de la Val d’Aran. Es considera demostrat que l’ara condemnat va assetjar i va aixecar la faldilla a una jove quan aquesta ballava a la discoteca.
Els fets van ser gravats en un vídeo que va circular entre nombrosos veïns d’Aran i també presenciats per diverses persones. La jove, farta de ser molestada per l’alcalde, va demanar que la filmessin per demostrar el que estava ocorrent. A les imatges es veu César Ruiz-Canela atansant-se a la dona i, de manera sorprenent, li aixeca la part de davant de la faldilla en contra de la seua voluntat.
Després de transcendir la denúncia, hi va haver crítiques de l’oposició. El condemnat és alcalde de Naut Aran des del juny del 2007.
Ruiz-Canela no dimiteix i l’oposició li exigeix que ho faci
L’alcalde de Naut Aran va assegurar després de conèixer-se la sentència que no es planteja dimitir ni abandonar el seu càrrec. Ruiz-Canela va afirmar que “se m’ha jutjat com a persona, en cap moment com a polític”, i va destacar que “estic content perquè no hem anat a judici i la meua oferta ha estat acceptada”. Segons va explicar, el cas es remunta a fa més de tres anys i mig i va expressar el seu desig de “donar per tancat l’assumpte”.
Fonts del seu partit (CDA) van declinar fer declaracions. Des de l’oposició, Unitat d’Aran va reclamar la dimissió immediata. El seu portaveu, Marc Tarrau, va argumentar que “ha quedat demostrat que hi va haver abusos sexuals, per la qual cosa no hauria d’ostentar cap càrrec públic ni estar al capdavant de cap institució”.
Val a recordar que el primer edil ja va ser condemnat el 2011 a pagar 1.350 € i a la retirada del carnet durant 10 mesos per conduir ebri i per desconsideració envers els agents que li van fer la prova d’alcoholèmia. Ni la condemna llavors ni els fets que han motivat aquesta condemna van impedir que Ruiz-Canela es presentés a les eleccions i guanyés amb majoria absoluta en dos ocasions.