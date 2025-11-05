Demanen 12 anys de presó per a un jove acusat de violar la seua parella en un pis a Lleida
La víctima va recriminar-li l'agressió i el processat va demanar-li disculpes: "Ho sento, em faig molt fàstic"
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un jove de 22 anys acusat de violar la seva parella el juny del 2023 a Lleida. En el judici, la noia ha declarat que aquella nit havien begut alcohol i fumat haixix estant de festa i que quan es dirigien a una discoteca en taxi l'acusat va portar-la enganyada a casa d'un germà d'ell, on la va agredir sexualment tot i la negativa d'ella. "Vaig dir-li que no i ell va seguir. Després vaig tancar els ulls i ja està", ha relatat.
L'endemà, la noia va enviar-li un missatge al mòbil recriminant-li els fets i ell va contestar-li: "Ho sento, em faig molt fàstic". La Fiscalia demana una pena de 12 anys de presó i una indemnització de 15.000 euros. La defensa ha sol·licitat l'absolució de l'acusat.