Un intoxicat per fum en un incendi d'un pis al barri de Pardinyes de Lleida
El foc ha cremat la cuina d'un habitatge del carrer Jaume d'Agramunt
Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha treballat aquest dimecres a la matinada en un incendi que ha cremat la cuina d'un pis al carrer Jaume d'Agramunt de Lleida. Segons els Bombers, que han rebut l'avís a les 02.25 hores, el fum ha afectat tot l'habitatge i han hagut de ventilar tot el pis i sanejar els mobles afectats.
A causa de l'incendi, un home ha resultat intoxicat pel fum i ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha activat una ambulància i ha donat d'alta el ferit al mateix lloc.