L'acusat d'abusar sexualment de la fillastra menor a Lleida nega els fets al judici
La Fiscalia demana 6 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada
L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'abusar sexualment de la filla de la seva parella a Lleida. Els fets van començar quan la noia tenia 13 anys, l'agost del 2020, i es van allargar dos anys, fins al juliol del 2022. La víctima, que actualment té 18 anys, ha relatat al judici que l'home aprofitava estones en què es quedaven sols a casa per tocar-li els pits i les parts íntimes per fora de la roba mentre dormia. Per la seva part, el processat ha negat els abusos i ha explicat que la noia s'ho va inventar perquè és "molt gelosa" i no acceptava la relació que tenia amb la seva mare.
La jove ha explicat al judici un episodi que va patir quan tenia 13 anys, el mateix dia que la seva mare estava donant a llum a l'hospital a la filla que va tenir amb l'acusat. Segons ha indicat, la jove, que feia poc havia fet 13 anys, es va quedar adormida al sofà i quan va despertar-se la parella de la seva mare l'estava tocant. "M'estava tocant els pits i la part íntima i ell s'estava tocant, i l'endemà em va dir que havia sigut un malson i que no havia passat res", ha relatat.
També ha explicat entre llàgrimes que després de presentar la denúncia, va mentir als psicòlegs i els va dir que no havia patit abusos perquè la seva mare l'havia alertat que si ho deia, els hi podrien treure la seva germana i "tenia por".
Al judici també ha declarat la mare de la noia, que ha explicat que no es creu la versió de la seva filla, malgrat que en un principi va actuar amb cautela i va fer que la jove es traslladés amb la seva àvia. "Vaig sentir una conversa amb una amiga en què li deia que per fi la seva mare ho deixaria amb la parella i em va quedar clar que m'estava mentint", ha explicat. La progenitora també ha explicat que la seva filla no acceptava la seva relació amb l'acusat, ja que és una noia "molt gelosa" amb tothom que l'envolta.
La psicòloga que va entrevistar la menor en un primer moment, ha explicat que va ser una entrevista "molt peculiar", ja que la noia primer va negar els fets i no estava preparada per "abordar el relat". Així mateix, pèrits han assenyalat que la retractació de la víctima és habitual en aquests casos i consideren que els fets relatats per la jove són "compatibles" i "coherents".
Per tot plegat, la Fiscalia demana 6 anys de presó per un suposat delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys amb abús de superioritat. També demana que l'home no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant un període de temps superior en 5 anys a la pena de presó imposada i que indemnitzi la jove amb 6.000 euros per danys morals.
Per la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat, ja que considera que ha de prevaldre la presumpció d'innocència i també ha argumentat la falta de concreció, pel que fa a espais i dates, i l'existència de contradiccions en el relat de la denunciant. El judici ha quedat vist per a sentència.