CULTURA
Campanya de Junts per impulsar l’ús del català com a llengua de cohesió
M’estimo Lleida i l’estimo en català és el lema de la campanya que ha iniciat Junts per Catalunya per interpel·lar els ciutadans que utilitzin el català en el seu dia a dia com a instrument de cohesió i convivència. L’objectiu és convidar els lleidatans a parlar aquesta llengua amb “naturalitat i orgull” i no canviar al castellà en funció de l’interlocutor, va indicar la portaveu del grup municipal, Violant Cervera. “Aquest hàbit, que sovint fem per cortesia, s’ha convertit en una barrera perquè les persones de fora aprenguin la llengua”, va argumentar.
Accions
El lema de la campanya va acompanyat d’un dibuix del campanar de la Seu Vella, obra de Divina Drudis, i forma part de cartells, adhesius (perquè les enganxin els comerços), bosses, tasses, llibretes i altres objectes que Junts repartirà als carrers, comerços, entitats i actes cívics i culturals, a part de la difusió a través de les xarxes.
D’altra banda, Cervera va indicar que un 97% de ciutadans entenen el català, però sols un 36% l’utilitzen en família i un 30% a la feina o l’escola. A més, un 63% dels comerços presta l’atenció als clients en aquesta llengua. Va recordar que la primera moció de Junts va reclamar la presència del català en tots els àmbits.