SANITAT
L’Arnau utilitza una tècnica 3D per abordar cirurgies complexes de càncer
Un programa genera imatges anatòmiques del pacient per analitzar variants o marges
L’hospital Arnau de Vilanova ha adquirit una nova eina de planificació quirúrgica amb la qual, a partir de les imatges mèdiques del pacient com ressonàncies magnètiques o TAC, genera models anatòmics en 3D que permeten obtenir una visió detallada i volumètrica de les estructures implicades en l’operació per millorar la comprensió anatòmica i anticipar decisions clau abans d’entrar al quiròfan. L’eina, integrada al centre des de l’últim trimestre del 2024, ja s’està utilitzant en intervencions quirúrgiques oncològiques d’alta complexitat, principalment de tumors hepàtics, pancreàtics i renals.
Aquesta tecnologia permet analitzar variants anatòmiques, estudiar la relació entre els tumors i els òrgans veïns i calcular volums i marges de resecció, així com simular diferents abordatges quirúrgics.
S’utilitza per a la preparació de la cirurgia i durant l’operació, on actua com a guia. El doctor Alfredo Escartín, cap del servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’hospital, destaca que l’eina “ofereix la possibilitat de valorar la resposta al tractament anterior”.
El doctor Jimy Jara afegeix que “permet oferir un tractament personalitzat a cada pacient, guanyant en seguretat, eficiència i precisió”.
El doctor Sebastián Vélez, facultatiu del servei d’Urologia especialitzat en cirurgia renal, considera l’eina com a “molt útil” per preservar al màxim la part del ronyó que no està afectada.
D’altra banda, la tecnologia ha estat desenvolupada per l’empresa espanyola Cella Medical Solutions.