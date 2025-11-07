Creixen el nombre de batejos, comunions i casaments a Lleida el 2024
En canvi, les confirmacions baixen. En total, es van celebrar més de 1.000 actes cristians segons el bisbat
El Bisbat de Lleida ha experimentat un increment en l'administració dels sagraments durant el 2024 respecte a l'any anterior, arribant a un total de 1.073 celebracions religioses. Segons les dades oficials publicades per la diòcesi, s'han registrat 397 baptismes (39 més que el 2023), 420 primeres comunions (26 més) i 83 matrimonis (4 més), mentre que les confirmacions han disminuït fins a les 173 (51 menys que l'any anterior).
Malgrat l'augment en el nombre de sagraments administrats, la diòcesi ha experimentat una lleugera pèrdua en el seu capital econòmic durant l'exercici del 2024. Els ingressos totals van ascendir a poc més de 4 milions d'euros, 31.700 euros menys que l'any anterior. D'aquesta quantitat, 699.075 euros provenen dels fidels, 2 milions del Fons Comú Interdiocesà, 156.378 d'ingressos patrimonials i 1,08 milions de subvencions. Quant a les despeses, aquestes s'equiparen amb els ingressos, destinant 702.494 euros a accions pastorals i assistencials.
Tasca social i assistencial del Bisbat
Un aspecte destacable de l'activitat diocesana durant el 2024 ha estat l'atenció a persones en situació vulnerable, arribant a 14.695 persones en 14 centres diferents. Entre els col·lectius atesos destaquen 7.108 usuaris en situació de pobresa, 4.192 persones grans, malalts crònics i persones amb discapacitat, així com 1.027 migrants i refugiats. A més, 2.118 persones van rebre suport per a la promoció del treball, mentre que Càritas va atendre 12.009 persones gràcies a la tasca de 652 voluntaris.
Educació i patrimoni cultural
El Bisbat de Lleida gestiona actualment una dotzena de centres educatius concertats que agrupen 9.650 alumnes i compten amb 700 docents, una xifra significativa que demostra la confiança de milers de famílies lleidatanes en l'educació confessional. En l'àmbit del patrimoni, la diòcesi té al seu càrrec 18 béns immobles d'interès cultural i durant el 2024 va desenvolupar set projectes de construcció i rehabilitació. Pel que fa a l'activitat missionera, la diòcesi comptava amb dos missioners en actiu durant l'any passat.