SANITAT
Experts destaquen que la supervivència en càncer de mama o de pròstata supera el 90%
El director de l’IRBLleida ho atribueix als avenços en biomedicina dels últims anys. En una jornada de l’Institut Català de la Salut a Lleida sobre la investigació per lluitar contra aquesta malaltia
Cada vegada hi ha més casos de càncer, però gràcies a la investigació biomèdica hi ha més i millors tractaments per combatre aquesta malaltia. Així es va constatar en la 16a Jornada de Recerca que l’Institut Català de la Salut (ICS) va celebrar ahir al campus de Cappont de la Universitat de Lleida, que es va centrar a analitzar els avenços tant a nivell tecnològic com de tractaments descoberts recentment per tractar el càncer. Una patologia que, si bé no és la primera causa de mort a Catalunya, cada vegada afecta més persones, una tendència que seguirà a l’alça.
Així ho va assegurar el director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Diego Arango, que va advertir que “el nombre de pacients va en augment, però això reflecteix una població que creix a nivell global i que envelleix, ja que el càncer té la característica de ser una malaltia que afecta principalment la gent gran”. Malgrat que aquesta afirmació no convida a l’optimisme, Arango va destacar que “la bona notícia és que la taxa de supervivència ha millorat notablement en els últims 10-15 anys globalment”. Prova d’això és que “els més freqüents, que són el de mama en dones i el de pròstata en homes, tenen una taxa de supervivència de més del 90%, cosa que és espectacular”. Tanmateix, admet que hi ha altres càncers, com per exemple el de pulmó o el de pàncrees, “en els quals encara hem de treballar dur per reduir les altes mortalitats”.
Per al director de l’IRBLleida, les claus que han permès avenços en la lluita contra el càncer han estat l’abordatge multidisciplinari i la investigació. “Ens ha permès saber com funciona la malaltia, identificar noves dianes terapèutiques i desenvolupar compostos que interfereixen en la progressió dels tumors”, va dir Arango. Va remarcar que el càncer és una malaltia formada “per 200 malalties i els avenços arriben de forma desagregada, amb petits passos per a cada una”.
Així mateix, va afegir que la comunitat científica treballa “incansablement” per “trencar les estadístiques”, ja que “les estimacions diuen que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà càncer i treballem perquè això no sigui així i que els pacients d’aquí a uns anys es beneficiïn dels avenços aconseguits ara”.
Per la seua part, el responsable de l’oficina de suport a la innovació i investigació de l’ICS, Francesc Xavier Cos, va destacar que gràcies als últims avenços el càncer “és una malaltia amb un percentatge molt important que és tractable i guarible” i que s’han trobat vies perquè, en els casos de metàstasi, “el pacient visqui amb aquest problema com si fos un trastorn crònic”.
També va destacar el treball en matèria de prevenció que es porta fent des de fa anys tant a nivell català com estatal, “com per exemple la llei antitabac per al càncer de pulmó”, i va advocar per continuar reforçant la col·laboració científica i dotar-la d’un finançament adequat per aconseguir més avenços “que ens obrin nous horitzons” per al tractament de la malaltia. “De moment, hi ha més conscienciació que compromís quan parlem de finançar”, va dir Arango en aquest sentit.