Torna el JazzTardor aquest cap de setmana amb la llegenda cubana Eliades Ochoa
El festival reuneix la llegenda del son cubà amb altres artistes com Ariel Brínguez i talents emergents en una programació que fusiona tradició i jazz contemporani
El Festival Jazztardor, que va arribar aquest dijous a Lleida amb una jam session al Cafè del Teatre de María Esther García Bernal, entrega avui el protagonisme a Eliades Ochoa (20.30, Auditori Enric Granados), llegenda viva del son cubà, guanyador d’un Grammy i integrant de Buena Vista Social Club. Amb el seu inseparable barret i la seva guitarra camperola, Ochoa atansa a Lleida l’essència del son més autèntic, en un concert que combinarà clàssics com Chan Chan i El cuarto de Tula amb temes del seu últim treball, Guajiro, en què reivindica les arrels rurals i l’ànima de Cuba.
Al llarg de la seva carrera, ha compartit escenari amb artistes com Ry Cooder, Charles Aznavour i Paco de Lucía. El Jazztardor seguirà demà (19.00) amb Ramon Matre, que presentarà Costal d’ossos al Celler de Sanui, i amb Lucy Wijnands, al Teatre Ateneu de Guissona (18.00). Ariel Brínguez actua diumenge, amb Latidos, que fusiona el son, el bolero i el jazz contemporani a l’Espai Orfeó (18.00). A més, Irene Reig i Jordi Rexach actuen avui (22.00) a l’Espai Orfeó dins del Jazz Cava.