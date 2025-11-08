EQUIPAMENTS
El Teatre Principal de Lleida podria reobrir les portes: avança la negociació i estudien ampliar-ne els usos
L’ajuntament ultima un acord amb els propietaris després de tancar durant la pandèmia. Estudien també rehabilitar els habitatges de plantes superiors
L’ajuntament de Lleida manté converses, ja molt avançades, amb els propietaris del Teatre Principal, la família Cortada, per reobrir aquest equipament, que va tancar durant la pandèmia de la covid, i dotar-lo de nous usos, com per exemple el residencial. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assegurar que les negociacions “estan avançades i van per bon camí” per recuperar aquest històric teatre, situat a ple cor de l’Eix Comercial.
El govern municipal va iniciar les negociacions amb els propietaris del Principal fa aproximadament un any i mig perquè pogués ser “un element de dinamització de la zona”, ja sigui amb actes culturals, de lleure o d’un altre tipus. Unes converses que sembla que arribaran a bon port i que permetran, a més de reobrir el teatre, restaurar bona part de l’edifici “perquè pugui acollir altres usos, com per exemple el residencial”, va dir Larrosa.
Va afegir que aquesta redefinició del Principal i l’ampliació dels usos s’inclourà en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’avenç del qual va ser aprovat inicialment pel ple i la validació definitiva del qual negocia el govern amb els grups de l’oposició. L’alcalde no va voler donar més detalls a l’espera de tancar de forma definitiva l’acord amb la família Cortada.
Un teatre amb molta història
Val a recordar que el Teatre Principal va ser inaugurat el 29 de desembre del 1951, fa gairebé 74 anys. La seua propietat estava dividida entre diversos accionistes i la família Cortada el va adquirir el 1986. Durant diverses dècades va ser el cor de l’activitat cultural de la ciutat. Als noranta va estar a punt de convertir-se en un teatre públic, quan la Paeria i els amos van negociar un traspàs. Tanmateix, al final no van arribar a un acord.
Anys després, el consistori va optar perquè el nou palau de congressos, la Llotja, inclogués un gran teatre municipal. Després d’inaugurar-lo l’any 2010, el Principal va anar perdent progressivament l’activitat com a teatre i com a sala de cine, fins que durant la pandèmia de la covid va tancar definitivament.
Millora energètica d’un bloc del Centre Històric
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) està portant a terme obres per millorar l’eficiència energètica d’un edifici de 8 plantes situat en el número 1 del carrer Tallada. Concretament, està substituint totes les fusteries exteriors de l’immoble i els finestrons de fusta per altres d’alumini. Un canvi que suposarà un estalvi important en energia per als veïns, que es troben en règim de lloguer assequible. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir els treballs i va recordar que per a aquesta actuació han destinat 160.000 euros, dels quals una part, 21.000, està subvencionada pels fons europeus Next Generation. La resta la cobreix el consistori. “És una casa que està en molt bones condicions i ara gràcies a aquesta inversió en millorarem l’aïllament exterior, de manera que mantindrà la calor i la frescor segons la temporada”, va dir Larrosa. Va recordar que aquesta és una de les actuacions que estan contemplades en el pla integral del Centre Històric que la Paeria ha presentat perquè formi part del Pla de Barris de la Generalitat. “Una vegada el pla estigui en marxa obrirem línies específiques per avançar en aquesta dinàmica de transformació de l’espai habitacional per guanyar confort i sostenibilitat”, va afegir.