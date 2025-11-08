Millores d'accessibilitat al mercadet i a l’aparcament del Camp d’Esports amb una nova rampa
La Paeria de Lleida posarà en marxa pròximament les obres per construir una nova rampa i unes escales al voltant del mercadet i l’aparcament del Camp d’Esports, amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat. La nova infraestructura facilitarà el pas de vianants, especialment de persones amb mobilitat reduïda, entre els carrers Alcalde Vives i Manuel Florensa i la zona d’aparcament.
Actualment, només hi ha un tram d’escales, que serà substituït per un de nou amb accés des de la banda de Rovira Roure, on també hi ha una parada d’autobús propera.
Aquesta actuació respon a una demanda dels paradistes del mercadet i s’inclou dins del Pla de Millora dels mercadets de Lleida, emmarcat en el Pla d’Actuació Municipal.