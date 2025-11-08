Precipitacions matinals i neu al Pirineu en una jornada inestable a Lleida
Lleida comença el dissabte amb una jornada marcada per les precipitacions, que han estat pràcticament generals durant el matí, tot i que aniran cessant al llarg del dia a la major part de la província. Només al Pirineu, especialment a la Val d’Aran, es mantindran els ruixats durant la tarda, amb una cota de neu entre 1.600 i 1.800 metres. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger descens, amb 9 ºC a Vielha i 17 ºC a la capital, mentre que les mínimes pujaran lleugerament. El vent del nord bufarà amb ratxes fortes en zones altes del Pirineu, i de ponent moderat a la plana.
De cara a diumenge, s’espera un gir cap a l’estabilitat, amb temps assolellat i algunes boires o núvols baixos matinals a la plana de Lleida. Les temperatures màximes pujaran lleugerament, mentre que les mínimes baixaran, deixant gelades febles al Pirineu. El vent serà fluix de l’oest.
Dilluns i dimarts continuarà el domini del temps estable, amb núvols alts i mitjans que deixaran el cel entelat però sense risc de precipitacions. A la plana, es repetiran boires matinals, sobretot dimarts. Les temperatures màximes es mantindran entre els 16 i 19 ºC, amb un lleuger ascens progressiu, mentre que les mínimes seguiran baixes i hi haurà gelades al Pirineu. El vent serà fluix i variable, completant així un inici de setmana tranquil i plenament tardorenc després d’un dissabte passat per aigua.