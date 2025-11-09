ENTREVISTA
Fernando Worner, cardiòleg: «La coordinació amb els CAP és el que salva més vides»
Cap del servei de cardiologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
El doctor Fernando Worner es jubila després de fundar i liderar el servei de Cardiologia de l’hospital Arnau de Vilanova durant gairebé 21 anys. El cardiòleg va lluitar per crear una unitat de crítics cardiovasculars, ha promogut la coordinació amb els hospitals de Lleida i ha apostat per intensificar la relació amb els metges dels CAP, que considera clau per evitar derivacions o aconseguir que els pacients cardíacs arribin a l’hospital en un millor estat. Worner celebra que avui gairebé no han de derivar pacients a Barcelona.
Es jubila després d’arribar a l’hospital Arnau de Vilanova fa gairebé 21 anys. Com ha canviat des d’aleshores?
No hi havia servei de Cardiologia, només quatre cardiòlegs i dos més al Santa Maria sense una organització ni un projecte concret. El meu primer objectiu al fer-me càrrec del servei quan vaig arribar el 2005 va ser que integrés tota l’atenció de la nostra especialitat, incloent la gestió de pacients crítics en una UCI. També vam pactar treballar units amb els cardiòlegs del Santa Maria i dels hospitals del Pirineu. Vam ser pioners al treballar sota una mateixa direcció i amb uns mateixos protocols.
Com va ser el procés?
En menys de dos anys ja vam obrir una unitat hemodinàmica per tractar malalts coronaris, per la qual cosa ja no s’havia de traslladar a Barcelona pacients amb angines de pit o infarts. Més endavant vam ser el primer hospital català de fora de Barcelona al tenir un laboratori d’electrofisiologia, i també vam avançar molt en imatge cardíaca avançada. Estem molt orgullosos també de la creació d’una unitat per a malalts crònics centralitzada al Santa Maria.
Ha estat difícil atreure professionals a Lleida?
Vaig haver de donar-nos a conèixer per tot Espanya, incorporant-me a la Societat Espanyola de Cardiologia. No ha estat fàcil, però hem tingut i tenim cardiòlegs de primer nivell, res a envejar a Barcelona o Madrid. Vam començar 6 i ara som 27, i formem residents des del 2010.
Com es relacionen amb els metges dels CAP?
Sempre he pensat que el nostre treball a l’hospital depèn molt de com ens arriben els pacients des de Primària, els metges dels CAP poden evitar derivacions o fer que arribin en millors condicions. I el treball de l’hospital no serveix si no es continua a Primària. Per tant, des del principi comencem a treballar intensament de forma estreta. Avui, un dels nostres cardiòlegs es dedica gairebé en exclusiva a resoldre dubtes dels metges de capçalera, més enllà de les urgències.
De què se sent més orgullós en el seu pas per l’Arnau?
De la creació de la unitat de crítics cardiovasculars. No pot ser que un pacient amb un infart no sigui portat per un cardiòleg des del moment u, la qual cosa encara passa en diversos hospitals d’Espanya. La unitat no estava pressupostada, es va construir i va equipar amb donacions d’empreses de Lleida. També em sento especialment orgullós de la relació amb Primària, és el que salva més vides. Me’n vaig tremendament satisfet del treball i agraït al personal.
Què li hauria agradat fer i no ha pogut?
Més investigació. Aquest any sortiran dos tesis doctorals de membres del servei, hem presentat 15 comunicacions en l’últim Congrés Nacional de Cardiologia i som molt actius en assajos clínics, però no ens podem posar un excel·lent en investigació pròpia, encara que en els últims anys ens hem començat a enlairar.
Han de derivar molts pacients a Barcelona?
La immensa majoria dels pacients cardíacs són tractats a Lleida, excepte els casos de molt alta complexitat que requereixen un trasplantament cardíac, menys de cinc a l’any, o una cirurgia cardíaca, uns 200 anuals. Tampoc tractem malalties congènites d’adults, pel mateix motiu i pel volum baix de pacients.
Creu que algun dia hi haurà cirurgies o trasplantaments cardíacs a l’Arnau?
Crec sincerament que no, perquè cal buscar eficiència i qualitat. Si els cirurgians operen poc, tenen menys pràctica. El baix volum de casos no justifica tenir un servei propi. A Catalunya sobren serveis de cirurgia cardíaca.
Considera que la sanitat lleidatana rep els recursos que li corresponen? Sempre ens comparem amb Barcelona...
En sanitat, els recursos sempre seran insuficients i cal fer un esforç per treure’n el màxim profit, però crec que Barcelona està sobredotada.
Llistes d’espera i estades a l’hospital per sota de la mitjana
El servei de Cardiologia ha estat reconegut amb múltiples distincions, com la recent acreditació SEC Excel·lent a la unitat cardíaca de l’Arnau i a la de rehabilitació del Santa Maria. Així mateix, registra llistes d’espera i estades hospitalàries per sota de la mitjana.
“Una cardiòloga de Madrid es va quedar parada que tots els pacients de primera visita havien estat vistos pel metge de capçalera feia menys de quinze dies, mentre que allà mai no veuen un malalt en menys de quatre mesos”, va explicar el doctor Fernando Worner.