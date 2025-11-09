Lleida acull novament el festival elPetit amb propostes d’art i emocions per a la primera infància
Lleida tornarà a omplir-se d’art i imaginació amb una nova edició del festival elPetit, dedicat als infants de 0 a 5 anys i a les seves famílies. El certamen aposta per creacions contemporànies basades en el teatre d’objectes i d’ombres, amb experiències sensorials que fomenten la curiositat, l’expressió i la connexió amb els altres.
L’activitat inaugural serà DO2 llops, de la companyia Engruna Teatre, que es podrà veure el 15 de novembre a les 11 h al Teatre Municipal de l’Escorxador. L’espectacle, poètic i introspectiu, parla de la identitat i de la convivència emocional a través del llenguatge simbòlic dels objectes i les ombres. Dos dies abans, el 13 de novembre a les 17.30 h, la mateixa companyia impartirà a la Biblioteca Pública de Lleida el taller “Auuuu! Què udola dins meu?”, una proposta per explorar les emocions a partir de la llum i la metàfora poètica. L’activitat és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament.
El cap de setmana continuarà amb Schattenwerfer (Les ombres de l’ombra), del col·lectiu alemany TANGRAM Kollektiv, que es representarà el 16 de novembre a les 12 h al mateix escenari. Aquesta creació converteix les ombres en poesia visual i juga amb l’humor i la tendresa per reivindicar el poder transformador de la imaginació. Les entrades estan disponibles tant al teatre com en línia.
Amb el lema “Teixim?”, la 21a edició d’elPetit convida a reforçar els vincles entre famílies, artistes i comunitat, reivindicant l’art com un dret essencial des del naixement. Enguany, el festival uneix més de 30 espais d’11 ciutats de Catalunya entre el 15 i el 30 de novembre, amb la voluntat de teixir complicitats i créixer col·lectivament a través de l’experiència artística.