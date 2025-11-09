Lleida celebra per primer cop la Nit de les Religions amb una vintena d’activitats per fomentar el diàleg i la convivència
Lleida acollirà per primera vegada la Nit de les Religions, una iniciativa que tindrà lloc del 23 al 30 de novembre amb prop d’una vintena de propostes per descobrir la diversitat religiosa i espiritual present a la ciutat. El programa inclou visites a centres de culte, conferències, recitals poètics, tastos gastronòmics i activitats culturals impulsades per diferents comunitats religioses.
L’esdeveniment està coordinat per la Regidoria de Drets Civils de la Paeria, en col·laboració amb l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, entitat promotora del projecte. L’objectiu és afavorir el respecte, la convivència i el coneixement mutu entre creences, contribuint a la cohesió social i al reconeixement de la pluralitat religiosa del territori.
L’acte inaugural se celebrarà el dijous 27 de novembre, a les 19 h, a la Sala Alfred Perenya, amb l’espectacle Camins de l’ànima, on l’actriu Marta Millà i el músic Pedro Burruezo oferiran una proposta poètica i musical inspirada en diverses tradicions espirituals.
El programa s’obrirà el 23 de novembre amb la celebració del naixement del Guru Nanak, organitzada per la comunitat sikh, i continuarà els dies següents amb activitats de les tradicions budista, islàmica, catòlica, evangèlica, ortodoxa, adventista, de Jehovà i de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, entre d’altres.
Aquesta primera edició a Lleida coincideix amb la commemoració del 20è aniversari de l’Assemblea Municipal de les Religions, un espai pioner en el diàleg interreligiós a escala estatal. Des de la seva creació, l’Assemblea ha estat un referent en la promoció del respecte i la cultura de pau, reconeguda en fòrums internacionals com els d’UNESCO-Unhabitat i el Parlament de les Religions del Món.