SANITAT
Tres de cada quatre lleidatans van tenir receptat algun medicament l’any passat
Els metges van prescriure fàrmacs a més de 346.000 persones, un 2,48% més que el 2023. Els analgèsics, hipolipemiants per al colesterol, ansiolítics-hipnòtics i antidepressius, al capdavant
Fins a 346.078 persones van tenir receptat algun medicament o producte farmacèutic l’any passat als centres de salut de la demarcació, un 2,48% més que el 2023. Les dades, del departament de Salut, revelen que tres de cada quatre lleidatans van necessitar que un metge els prescrigués un fàrmac el 2024, considerant que Lleida tenia 451.707 habitants i que la gran majoria de medicaments es van receptar a la població local.
Els analgèsics van ser els més prescrits, seguits dels hipolipemiants (per al colesterol), dels ansiolítics-hipnòtics i dels antidepressius. La doctora Mònica Solanes, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), explica que es recepten molts més analgèsics des que la recepta cal per obtenir paracetamol d’1 gram o ibuprofèn de 600 mg, així com que “tenim una població cada vegada més envellida que acumula factors de risc, i els problemes cardiovasculars [com el colesterol] s’estan incrementant”.
Respecte a la salut mental, la doctora considera que “des de la pandèmia els pacients manifesten més problemes, que de vegades responen a malestars vitals per situacions laborals o econòmiques.” Percep una pujada de prescripcions de fàrmacs per ajudar a dormir i explica que “fem un abordatge dirigit cap a altres accions més enllà de la prescripció, però de vegades és complicat no afegir-la en pautes curtes per facilitar una primera millora”.
Així mateix, els medicaments que van generar més despesa pública van ser els antidiabètics no insulínics i els de l’asma i EPOC, així com els antipsicòtics. “Van aparèixer nous tractaments que fem servir quan fracassen els primers o es creen toleràncies, i sempre incrementen els costos”, explica Solanes.
Gairebé 9 milions de receptes amb despesa pública de 105,6 milions
De la mateixa manera que el nombre de persones amb prescripcions mèdiques es va incrementar l’any passat, també va augmentar el nombre de receptes facturades a Lleida, un 3,41% respecte al 2023, fins a les 8.953.106. Salut explica que una de les causes és que “cada vegada més usuaris requereixen determinats medicaments, com els destinats als diabètics, encara que aquests fàrmacs s’indiquen per tractar altres patologies”. Un és l’Ozempic, un injectable per tractar la diabetis tipus 2 que també es prescriu per aprimar-se. Aquest fàrmac, molt de moda sobretot als Estats Units, ha registrat problemes de subministrament durant els dos últims anys.
A causa de l’augment de receptes, la despesa pública pagada pel CatSalut va ser de 105.627.165,30 euros el 2024, un 4,2 més que l’any anterior. La despesa mitjana per cada recepta es va mantenir estable, passant d’11,71 € el 2023 a 11,80 l’any passat.