Quants hotels hi ha a Lleida ciutat? La xifra no varia en els últims 12 anys
La ciutat en comptava el 2023 amb set de quatre estrelles i un altre de quatre estrelles superior
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i els informes de la Paeria per al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el nombre d’hotels a Lleida és el mateix des de l’any 2013: vint-i-quatre.
A l'any 2023, hi havia set hostals o pensions; quatre hotels d’una estrella; tres de dos; dos de tres; set de quatre; i un de quatre estrelles superior. El que va ser el primer hotel de quatre estrelles de la ciutat, el Condes de Urgel, va tancar l’any 2018.
Ocupació mitjana hotelera més alta que a la Costa Brava o a Aran
En relació amb l’ocupació mitjana, tant els habitatges d’ús turístic com les places hoteleres es troben en una bona posició respecte a altres ciutats catalanes. Segons les dades de la Federació d’Hostaleria de Lleida, l’ocupació mitjana es va situar entorn del 63% entre els anys 2015 i 2023, un percentatge només superat per les marques turístiques de Barcelona, la Costa Daurada i la Costa de Barcelona i aconseguint millors registres que la Costa Brava, la Val d’Aran o el Pirineu, entre d’altres.
Paral·lelament, els informes de la Paeria destaquen que entre 2019 i el 2024 el nombre de turistes de Lleida ha augmentat en un 25%, passant dels 240.936 als 378.526. El 70% són estatals i la seua estada mitjana és d’1,65 dies. Per tot això, l’informe conclou que hi ha “una sèrie de potencialitats que poden incidir positivament en el desenvolupament turístic” de Lleida, com el patrimoni i l’oferta cultural.