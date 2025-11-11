La CHE posarà en marxa la planta de tractament d’aigua de la Mancomunitat de Pinyana
La instal·lació de potabilització va ser construïda l’any 2010, però no havia entrat en funcionament, i permetrà evitar problemes de terbolesa en èpoques de sequera
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha licitat les obres de reactivació i posada en marxa de la planta de tractament i potabilització de l’aigua per a la Mancomunitat de Pinyana, que permetrà millorar el filtrat de l’aigua i evitar problemes de terbolesa durant episodis de sequera.
La planta de filtració de llots, situada al dipòsit de capçalera de la Mancomunitat, molt a prop de la presa de Santa Anna, a Castillonroy, es va construir l’any 2010, però no havia arribat a entrar en funcionament, i ara requeria d’una posada al dia i adequació a la normativa actual. La inversió prevista és de 762.010,73 € (IVA inclòs) i el període d’execució previst és de 7 mesos, per dur a terme la revisió i la reparació o substitució dels equips que sigui necessària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 9 de desembre.
La CHE abordarà l’obra i cedirà la instal·lació a la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana perquè en pugui fer ús, tal com va pactar l’aleshores presidenta de la Confederació, Maria Dolores Pascual, en una reunió amb el paer en cap, Fèlix Larrosa, a finals de 2023.
Larrosa, que també és president de la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, ha celebrat la notícia i ha destacat que permetrà millorar la qualitat i seguretat del subministrament a la ciutat de Lleida i a la resta de municipis inclosos a la Mancomunitat. “Mai és tard si al final les coses surten bé. Estem satisfets que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per fi hagi tret ja a licitació la posada en marxa de la potabilitzadora de Sant Anna. Això ens garanteix que podem fer un millor aprofitament si cal, de l'aigua que bevem a Lleida. Suposa una important inversió, que portem esperant des de fa més de deu anys. Per tant, satisfets, perquè al final aquestes reunions, diàlegs i negociacions que fem, ens permeten tirar endavant que és el que volem”, ha afirmat l'alcalde.