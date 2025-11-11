URBANISME
Una fuita d’aigua provoca un gran clot i obliga a tallar part de Cronista Muntaner
El sot es va originar a primera hora del matí per una incidència en una escomesa domiciliària de la xarxa d’aigua potable. La Paeria va tancar el trànsit entre els carrers Camí de Picos i Comte de Vinatesa
La ruptura d’una canonada de la xarxa d’aigua potable va provocar ahir un gran clot al carrer Cronista Muntaner de Cappont que va obligar a tallar el trànsit d’aquesta via entre els carrers Camí de Picos i Comte de Vinatesa. El sot va aparèixer sobtadament a primera hora del matí, poc abans de les 8.00 hores, a l’altura del número 5 i, després que els veïns donessin avís, la Guàrdia Urbana es va personar per tallar el carrer. El que al principi era un forat de poc més d’un metre d’ample es va anar engrandint i una excavadora el va eixamplar fins a ocupar la totalitat d’un dels dos carrils de circulació del carrer. Cap a les onze del matí es van personar al lloc responsables de l’empresa concessionària del servei d’aigües de la ciutat, Aigües de Lleida, que van determinar que la causa del clot va ser una ruptura en una escomesa domiciliària. Des de l’ajuntament van informar que la canonada danyada “està situada sota la vorera i la fuita ha anat provocant l’erosió del subsol fins a afectar la calçada”. Després de detectar la fuita, es va procedir a tallar l’aigua als veïns dels números 5 i 7 durant uns minuts i poc abans de les 15.00 hores l’avaria es va donar per resolta i el servei es va restablir “sense causar afectacions”, segons la Paeria. A la tarda, els operaris van fer comprovacions de la resta d’instal·lacions del subsol, principalment del clavegueram, i van tapar amb terra el clot. Poc després de les sis de la tarda la Urbana va reobrir el trànsit en aquest tram de Cronista Muntaner, però va precintar la zona d’aparcament que hi ha al costat de la vorera del número 5 i el clot. Aquesta àrea es reasfaltarà en els propers dies.
Val a recordar que l’estiu passat una fuita en una canonada de la xarxa d’aigua va obligar a tallar al trànsit part del carrer Riu Ebre, també a Cappont, i aixecar trams de la seua nova rambla verda, que va ser inaugurada poques setmanes abans. Una incidència que va provocar l’aparició de grans esquerdes al nou parc urbà i el tall de trànsit es va mantenir diversos dies. D’altra banda, el setembre de l’any passat una fuita a la canalització subterrània del riu Noguerola causada per un fort episodi de pluges va provocar un clot d’uns cinc metres en un escocell buit de l’avinguda del Segre, a l’altura de la plaça Pare Sanahuja.