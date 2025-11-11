Salut
Un investigador lleidatà impulsa al Perú l’eliminació del càncer de cèrvix
Joan Valls realitza una estada d’investigació per enfortir la col·laboració i la investigació a la regió
Impulsar l’eliminació del càncer de coll uterí a nivell mundial és l’objectiu pel que l’epidemiòleg Joan Valls, professor de la Universitat de Lleida (UdL) i investigador del IRBLleida i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), està realitzant una estada d’investigació de tres mesos al Perú. Allà participa en diverses activitats acadèmiques a fi d’enfortir les xarxes de col·laboració i la capacitat d’investigació a la regió. Valls recorda que cada any moren 300.000 dones a causa d’aquest càncer i que el 90% dels casos es produeixen en països d’ingressos baixos o mitjans, especialment a l’Àfrica i Llatinoamèrica. “Amb els coneixements actuals de la ciència mèdica, el càncer de coll uterí és una malaltia totalment prevenible, i cap dona no hauria de morir per aquesta causa”, subratlla. Per aquesta raó, l’OMS ha llançat una campanya mundial amb l’ambiciós objectiu d’eliminar-lo abans de l’any 2030. Per aconseguir-ho, l’organització proposa d’actuar sobre tres pilars fonamentals: vacunar el 90% de les nenes del món, realitzar garbellaments al 70% de les dones abans dels 35 i 45 anys, i tractar el 90% dels casos diagnosticats. “La situació a molts països continua sent molt crítica. Al Perú, per exemple, algunes dones han de caminar fins sis hores per accedir a una prova de cribratge”, lamenta l’investigador.
La setmana passada, Valls va oferir una conferència a la Universitat de Piura, a Lima, on va presentar els resultats de l’estudi epidemiològic ESTAMPA, que ha recopilat dades de més de 42.000 dones de nou països llatinoamericans. “Aquest projecte ha permès definir les millors estratègies per millorar la prevenció i la detecció primerenca del càncer de coll uterí”, va explicar. “La seua eliminació és possible mitjançant vacunació, detecció i tractaments oportuns, i Llatinoamèrica pot convertir-se en un referent global en aquesta lluita”, va afegir.
Així mateix, Valls està buscant finançament per a un nou projecte amb què pretén impulsar l’eliminació del càncer de cèrvix a Amèrica Llatina des de Lleida, conclou.