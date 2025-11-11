SALUT
Un investigador lleidatà impulsa al Perú l’eliminació del càncer de cèrvix
Impulsar l’eliminació del càncer de coll uterí a nivell mundial és l’objectiu pel que l’epidemiòleg Joan Valls, professor de la UdL i investigador de l’IRBLleida i l’OMS, està portant a terme una estada d’investigació de 3 mesos al Perú, on participa en activitats acadèmiques per enfortir la col·laboració i la investigació a la regió. Recorda que 300.000 dones moren cada any a causa d’aquest càncer i que el 90% de casos es produeixen en països d’ingressos baixos o mitjans, especialment a l’Àfrica i Llatinoamèrica. “Al Perú, algunes dones han de caminar 6 hores per a una prova de cribratge”, lamenta. “És una malaltia totalment prevenible, cap dona no hauria de morir per aquesta causa”, subratlla. Valls va fer una conferència la setmana passada a la Universidad de Piura, a Lima, on va presentar l’estudi ESTAMPA, que “ha permès definir les millors estratègies de prevenció i detecció primerenca del càncer de cèrvix”, va assenyalar. “Eliminar-lo és possible mitjançant vacunació, detecció precoç i tractaments oportuns, i Llatinoamèrica pot ser un referent global”, va afegir. Així mateix, està buscant finançament per a un projecte amb què pretén “impulsar l’eliminació del càncer de cèrvix a Amèrica Llatina des de Lleida”.