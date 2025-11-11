TRIBUNALS
Li demanen 5 anys de presó per tràfic de medicaments i de marihuana
L’acusat hauria venut metadona i altres fàrmacs des del seu domicili
L’Audiència de Lleida té previst celebrar la setmana que ve tres judicis contra tres acusats per tràfic de drogues. En un d’aquests, previst per al dijous 20, la Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys de presó per a un home acusat de traficar amb medicaments com la metadona i amb marihuana a la Val d’Aran. El cas es remunta a l’any 2022 quan els Mossos d’Esquadra van detenir un individu que suposadament es dedicava a vendre il·legalment fàrmacs amb efectes psicotròpics que només es venen amb recepta i marihuana a canvi de diners o articles des d’un domicili d’Aran. En l’escorcoll al seu habitatge van trobar diferents unitats de metadona (narcòtic sintètic) i rufiben (psicofàrmac amb propietats psicoactives de caràcter estimulant), entre d’altres, i 100 grams de marihuana. Les substàncies estaven valorades en 1.500 euros. Per tot això, la Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys de presó per un delicte contra la salut pública per venda de medicaments sense autorització i venda de substàncies estupefaents i una multa de 4.000 euros.
Els altres dos judicis de drogues se celebraran el dimecres 19. Un home s’enfronta a una petició de quatre anys després que fos sorprès suposadament fent una transacció de droga. Va tenir lloc a començaments d’any a la capital del Segrià. L’individu era conegut policialment i, al detectar la presència policial, va accelerar el pas. Tanmateix, els agents van aconseguir interceptar-lo. El van escorcollar i van trobar dos grams d’heroïna i mig gram de cocaïna. A més dels quatre anys de presó, el Ministeri Públic sol·licita que pagui una multa de 300 euros. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 1 de Lleida.
Conductor amb cocaïna
Posteriorment, es jutjarà un home acusat de traficar amb cocaïna a Ponent, en un cas instruït per un jutjat de Balaguer. El cas es remunta a l’agost del 2021 quan un conductor va ser arrestat després que en l’escorcoll del seu vehicle van trobar set paperines amb cocaïna i dos bossetes amb aquesta substància amagada entre roba. En total van trobar prop de 30 grams de cocaïna i 200 euros en efectiu. La droga tenia un valor de 1.798 euros al mercat il·lícit. La Fiscalia sol·licita cinc anys de presó i una multa de 3.600 euros.