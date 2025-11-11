TRÀNSIT
Uns 20.000 conductors fan cursos per recuperar el carnet o punts
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va lamentar ahir que, des de començament d’any, un total de 124 persones hagin perdut la vida i 737 hagin resultat ferides en accidents de trànsit a les carreteres catalana, per la qual cosa va fixar la prioritat d’assolir la xifra de “0 víctimes” per al 2050. Així ho va dir ahir en la inauguració de la jornada organitzada pel Servei Català de Trànsit i el departament, amb motiu del dia mundial en memòria de les víctimes de trànsit. Sota el lema Talents perduts, la jornada va reflexionar sobre els efectes de “dissuasió i reeducació” que generen els cursos de recuperació de punts i del permís de conduir.
Anualment es porten a terme al voltant de 2.000 cursos en què participen uns 20.000 alumnes. Existeixen dos tipus de cursos: els de recuperació de punts, amb una durada de 12 hores, i els de recuperació de permís, amb una durada de 24 hores. En aquests últims hi participen les persones que han perdut la vigència del permís per via administrativa i les que tenen una suspensió del permís o pèrdua de vigència del permís per sentència judicial.