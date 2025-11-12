INFRAESTRUCTURES
La CHE activarà la potabilitzadora de Pinyana al cap de 15 anys en desús
Construïda el 2010 dins de les obres del nou proveïment, no ha funcionat mai. Ara haurà de destinar 762.000 euros per posar-la al dia
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha licitat les obres de reactivació i posada en marxa de la planta de tractament i potabilització de l’aigua per a la Mancomunitat de Pinyana (formada per Lleida i una vintena de municipis), que permetrà millorar el filtratge de l’aigua i evitar problemes de terbolesa durant episodis de sequera. La planta de filtració de llots, situada al dipòsit de capçalera de la mancomunitat, molt a prop de la presa de Santa Anna, a Castellonroi, es va construir l’any 2010, però no havia arribat a entrar en funcionament i ara requeria una posada al dia i adequació a la normativa actual. La inversió prevista és de 762.010,73 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució és de 7 mesos, per portar a terme la revisió i la reparació o substitució dels equips que siguin necessaris. Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 9 de desembre.
La CHE abordarà l’obra i cedirà la instal·lació a la mancomunitat perquè faci ús de la planta, tal com va pactar la llavors presidenta de la confederació, Maria Dolores Pascual, en una reunió amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, a finals del 2023.
Larrosa, que també és president de la mancomunitat, va celebrar la notícia i va destacar que permetrà millorar la qualitat i seguretat del subministrament a la ciutat de Lleida i la resta de municipis. “Mai no és tard si al final les coses surten bé. Estem satisfets que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per fi hagi tret a licitació la posada en marxa de la potabilitzadora de Santa Anna. Això ens garanteix que puguem fer encara un millor aprofitament de l’aigua que bevem a Lleida”, va indicar.
Va afegir que “suposa una important inversió, que esperem des de fa més de deu anys. Per tant, satisfets perquè al final aquestes reunions, diàlegs i negociacions que fem ens permeten tirar endavant, que és el que volem”.