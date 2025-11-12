JUSTÍCIA
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
L’acte institucional va tenir lloc ahir a la Llotja de Lleida amb el conseller Espadaler, castells i un concert de l’OJC. Els cinc degans del segle XXI fan un repàs per a SEGRE: “Ha estat un tobogan”
Els Castellers de Lleida van actuar al hall de la Llotja abans dels parlaments de les autoritats. - FRAN JORGE
L’OJC va tancar l’acte amb la ‘Simfonia del Nou Món’ de Dvorák, entre altres obres. - JORDI ECHEVARRIA
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
El Col·legi de l’Advocacia celebra 175 anys “sent fidels a la societat que servim”
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida és una de les institucions més antigues de la demarcació. Ahir va celebrar 175 anys amb un acte a la Llotja que va comptar amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el president del Parlament, Josep Rull, entre altres autoritats. L’esdeveniment va començar amb una exhibició dels Castellers de Lleida, va prosseguir amb l’acte institucional i els parlaments (vegeu el desglossament) i va acabar amb un concert de l’OJC que va interpretar, entre altres obres, la Simfonia del Nou Món de Dvorák.
El Col·legi es va crear el 1850 gràcies a la iniciativa de l’advocat i polític Antonio Benito de Queraltó, que va ser el primer degà dels 31 que ha tingut fins a l’actualitat. Els cinc últims, els que ha tingut en aquest segle XXI, en fan un repàs per a SEGRE. Ricard Borràs, que ho va ser del 1999 al 2006, recorda que “va ser una època convulsa, un tobogan d’històries perquè es va passar del sistema de finançament per validacions a la quota pura i dura. A més, el 2000 va entrar en vigor la llei d’Enjudiciament Civil, i també van començar els judicis ràpids”.
Sota el seu mandat, es va inaugurar l’actual seu –14 d’octubre del 2004–. “Vam passar de tres pisos a Francesc Macià a una seu moderna”, assegura. Antoni Riba el va rellevar del 2007 al 2010. “El vaig presidir durant l’inici de la crisi econòmica i es van disparar les reclamacions hipotecàries. Malgrat la crisi, vam fer que el torn d’ofici es cobrés mensualment i puntualment”, explica. També destaca la informatització i la millora de la gestió de l’esmentat torn d’ofici. Simeó Miquel va ser degà entre 2011 i 2014. “Va ser una època que va continuar marcada per les crisis. Sempre hem estat el reflex de la societat lleidatana i crec que hem estat fidels a la ciutadania que servim. Hem respost raonablement bé”. Jordi Albareda va ser al capdavant de l’entitat entre 2015 i 2022. “Recordo que va ser un període marcat pel procés, una època que va generar molts debats sobre la defensa dels drets col·lectius, i la pandèmia, que va ser una clatellada, amb una allau de procediments pels ERO, si bé crec que en vam sortir reforçats”.
Primera degana
Antonieta Martí es va convertir l’any 2023 en la primera degana. “Crec que és una època de modernització. Tenim el repte de fer que els advocats sentin que el Col·legi és la seua casa, i també que sigui més obert».
“Cal lluitar per una advocacia independent”
“Aquests 175 anys són un punt d’inflexió. Cal lluitar per una advocacia lliure i independent”, va dir en els parlaments la degana, Antonieta Martí. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que Lleida va ser pionera en estudis de dret amb l’Estudi General creat el 1300; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va anunciar que el Col·legi rebrà la medalla d’honor del Govern i el president del Parlament, Josep Rull, va recordar que l’entitat va nàixer el 1850, “tres anys abans de l’inici de les obres del canal d’Urgell”.