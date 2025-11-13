SUCCESSOS
Condemnat a 12 anys per violar de forma reiterada la seua neboda
El Suprem ratifica la pena imposada per l’Audiència. Recorda que no es pot exigir a les víctimes que oposin resistència fins a posar en risc la seua vida
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 12 anys de presó per a un home per violar de forma reiterada la seua neboda quan la víctima tenia entre 16 i 19 anys. Ratifica així la pena imposada per l’Audiència de Lleida i que ja havia estat avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’alt tribunal rebutja així el recurs presentat per la defensa, que va arribar a assenyalar que no hi va haver oposició per part de la víctima, ja que no va arribar a impedir-li l’accés a l’habitatge al seu oncle i que fins i tot ella va anar a casa seua. En aquest sentit, el Suprem sí que considera que hi va haver violència perquè la jove es va resistir als abusos i les agressions i assenyala que l’acusat fins i tot la va arribar a agafar de la cintura. “Intentava escapolir-se del seu oncle empenyent-lo per treure-se’l de sobre”, resa la sentència. A més, en aquest sentit recorda que la violència que exigeix el delicte d’agressió sexual no ha de ser ser “irresistible”, ja que no pot exigir-se a la víctima que oposi resistència fins a posar en risc seriós la seua vida o la seua integritat física.
En la sentència, el Suprem, que veu proporcionada la pena imposada per l’Audiència, considera que la declaració de la víctima ha estat persistent i avalada per diferents testimonis i per l’informe psicològic. Durant el judici, celebrat l’1 de febrer del 2023, la jove va relatar que els abusos eren “habituals” fins que el maig del 2019 ho va denunciar després d’ingressar a l’hospital al quedar inconscient al barrejar alcohol amb èxtasi. Una psicòloga del departament de Justícia va considerar “creïble” el relat de la jove, que va descriure com “submisa” i va dir que es tractava d’“una víctima amb especial vulnerabilitat”, ja que havia mort el seu pare i poc temps després, la seua mare. L’acusat, per la seua part, va negar els fets durant la vista oral mentre que una amiga de la víctima va declarar que havia intentat “acabar amb tot”.
A més dels 12 anys de presó, la sentència imposa al processat sis anys de llibertat vigilada i la prohibició d’atansar-se i comunicar-se amb la víctima durant 13 anys. Així mateix, haurà d’indemnitzar la jove amb 10.000 euros pels danys morals causats i tampoc no podrà desenvolupar durant 18 anys treballs que impliquin contacte amb menors d’edat.