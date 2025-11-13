Detinguda una parella per tràfic de cocaïna i heroïna des d'un pis de Lleida
El domicili està situat al carrer Cavallers
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres una parella –un home i una dona de 31 i 29 anys, respectivament– acusada de tràfic de drogues des d'un pis de Lleida. Segons ha explicat la policia, la detenció és el resultat d'una investigació iniciada el passat mes de d'octubre, després que els Mossos tinguessin coneixement que una parella es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents per la zona del Centre Històric. Tot apuntava que els sospitosos podrien distribuir cocaïna i heroïna des del seu domicili situat al carrer Cavallers.
Davant d'aquesta informació, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Lleida van iniciar diversos dispositius de seguiment als sospitosos, amb què van constatar l'activitat il·lícita. Aquest dimecres, cap a les 09.00 hores, es va detenir a la parella al carrer Cavallers i, hores després, es va fer una entrada al domicili on la policia va intervenir 19 embolcalls amb cocaïna, dos embolcalls amb marihuana, dos bàscules de precisió i 594 euros en moneda fraccionada.
La detinguda va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida. L'altre detingut, amb antecedents, passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.