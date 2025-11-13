Investiguen un vessament al tram urbà del riu Segre
Entre les comportes de Pardinyes i el centre de piragüisme
L’ajuntament de Lleida, els Agents Rurals i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estan investigant l’aparició aquest dimecres al matí d’un vessament al tram urbà del riu Segre entre les comportes de Pardinyes i el centre de piragüisme. Un ciutadà va avisar els Bombers de la Generalitat d’aquesta incidència a les 10.16 hores informant que havia vist el que semblava “una taca de gasoil” al riu.
Els Bombers van acudir al lloc i van informar l’ajuntament, Agents Rurals i l’ACA de la troballa. Fonts municipals van informar que ahir al migdia van fer una inspecció de la zona juntament amb l’ACA i que “el líquid en qüestió està estancat i encara no se n’ha determinat ni el tipus ni l’origen”. Tanmateix, des dels Bombers van assenyalar que podria procedir d’una séquia de reg.
Des del consistori van assenyalar que durant el dia d’avui continuaran investigant aquest abocament i que s’ha avisat el club de piragüisme perquè els usuaris no interactuïn amb el líquid per seguretat. Així mateix, van precisar que no havia causat danys a la fauna d’aquesta zona del riu.