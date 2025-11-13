SANITAT
L’ús de La Meva Salut es dobla en un any amb 2,5 milions d’accessos
L’app ja permet consultar els medicaments receptats en els últims tres anys
L’app La Meva Salut va registrar 2.555.352 accessos per part d’usuaris lleidatans durant el 2024, més del doble que els 1.029.331 que hi va haver l’any anterior. També va créixer el nombre d’usuaris registrats, un 8,8%, de 160.971 a 175.103. Així mateix, l’app va rebre 116.234 consultes o alertes per part dels usuaris l’any passat, mentre que el 2023 van ser 111.349. A tot Catalunya, més de 3,5 milions de persones van accedir a l’aplicació.
La Meva Salut permet demanar cites amb el metge de capçalera o consultar les vacunes administrades, el pla de medicació i els resultats de proves, diagnòstics i informes mèdics. També compta amb l’eConsulta, un servei d’atenció no presencial que permet enviar consultes telemàtiques als professionals.
A més de totes aquestes funcions, a partir d’ara se n’afegeix una de nova: la nova versió de l’app permet consultar també tots els medicaments i productes sanitaris que han estat receptats als usuaris durant els últims tres anys. Fins al moment, els medicaments deixaven de mostrar-se quan s’havien dispensat i ja no quedaven més envasos per recollir. Salut defensa que “millora la transparència, facilita la comunicació amb sanitaris i la gestió de tractaments a llarg termini”.
Cada medicament disposa, a més, d’una fitxa individual amb informació ampliada de la prescripció: nom, període de vigència, disponibilitat per recollir-lo a la farmàcia, pauta, dades del professional prescriptor i dispensacions anteriors. De moment, no s’inclou la medicació que es dispensa en els serveis de farmàcia dels hospitals.
Illa inaugura avui el nou edifici de consultes externes de l’Arnau
El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà oficialment aquest matí el nou edifici de consultes externes de l’hospital Arnau de Vilanova en un acte en el qual també assistirà el ministre de Transformació Digital, Óscar López, amb el qual firmarà un conveni per desenvolupar serveis digitals intel·ligents en l’àmbit sanitari. Lleida TV canvia el seu format habitual i continuarà l’acte en una emissió especial amb Moisés Camuñas i Judit Montoy, a partir de les 8.50 hores.