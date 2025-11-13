Lleida retira la medalla de Santa Cecília a l'excomissari acusat de matar la seva parella i exparella al Vallès el 2024
Juan Fortuny va ser cap de la Policia Nacional a Ponent entre el 2012 i el 2016
La comissió informativa de Seguretat, Mobilitat i Civisme de la Paeria de Lleida ha aprovat per unanimitat la privació de la distinció de la medalla de Santa Cecília per mèrits professionals amb distintiu blanc a Juan Fortuny de Pedro, el policia jubilat que l'agost del 2024 va matar presumptament la seva parella i exparella a Rubí i Castellbisbal i després es va suïcidar. Juan Fortuny va ser comissari de la Policia Nacional a Lleida entre els anys 2012 i el 2016. Just després del doble crim, la Paeria va anunciar que havia iniciat el procés per retirar-li aquest reconeixement propi de la Guàrdia Urbana de Lleida que havia rebut el 2015.
La tercera tinenta d'alcalde i regidora de l'àmbit, Cristina Morón, ha explicat que el reglament de les condecoracions de Santa Cecília preveu la retirada d'una distinció en aquells casos en què es cometi algun acte contrari a la dignitat individual o social. "La Paeria ha decidit aplicar-lo perquè cap persona vinculada amb la violència masclista pot tenir aquest reconeixement", ha assegurat.
"Com a govern municipal mantenim la nostra posició de tolerància zero en vers qualsevol violència masclista o delicte contra les dones i, per tant, no pot haver cap reconeixement a qui vulnera la dignitat de les dones", ha afegit Morón.