Maria Àngels Balsells, primera rectora de la història de la UdL amb un 80% de suport
La candidatura de Balsells, la única que es presentava, tira endavant tot i el 19,98% de vots en blanc i el 12,71% de participació entre treballadors i estudiants
El professorat i els alumnes de la Universitat de Lleida han votat, amb un 80,02% de suport, a Maria Àngels Balsells com a nova rectora de la UdL. Balsells era l'única candidata a agafar el càrrec que deixa Jaume Puy i Llorens. Si no hi ha cap impugnació, Balsells serà proclamada la primera rectora dona de la història de la institució lleidatana el proper dimarts 18 de novembre i ocuparà el càrrec durant els següents 6 anys.
Balsells, catedràtica de Pedagogia i, fins ara, directora de l’Escola de Doctorat, ha obtingut un 80,02% de vots a favor i un 19,98% de vots en blanc, dels quals en destaquen els 114 vots en blanc de l'estudiantat. Aquest grup és el que ha tingut un percentatge més baix de participació total: només el 4,67% dels estudiants han votat, 487 dels 10.433 que estaven citats a votar entre el dimecres a les 9 del matí i les 12 del migdia d'aquest dijous.
En total, contant treballadors i estudiants, la participació ha sigut del 12,71%, i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis ha sigut el que ha donat més suport a la candidatura de Balsells, amb 367 vots a favor i un 89,51% de suport en total.
Balsells i la seua candidatura han enviat un comunicat a tots els treballadors i estudiants de la UdL on han donat les gràcies per la confiança: "estem profundament agraïts i emocionats per la participació i el suport rebut", han començat dient. Han assegurat que "prenem el ferm compromís d'escoltar totes les veus i a construir, entre totes i tots, una universitat més oberta, plural i participativa". Per acabar, han assegurat que "l'impuls ens mou, el compromís ens guia, i el desig de transformació defineix el nostre projecte".