Óscar López, des de Lleida: "la legislatura pot continuar, ha de continuar i continuarà"
El ministre, el president de la Generalitat i la consellera de Salut han firmat el primer conveni de l'Estat per al desenvolupament de serveis digitals en l’àmbit de la salut: "la IA és una immensa oportunitat per a la sostenibilitat del sistema sanitari"
Salvador Illa ha inaugurat oficialment l’edifici de consultes externes de l’Hospital Arnau de Vilanova
El Ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat aquest dijous des de Lleida que el govern espanyol continua amb la seua política de "mà estesa", amb referència al bloqueig de Junts al Congrés. En aquest sentit, López assegura que "la legislatura pot continuar, ha de continuar i continuarà". En declaracions als mitjans, López ha reconegut que "mai no ha estat fàcil" però defensa que el PSOE és l’únic partit capaç d’arribar a acords amb totes les formacions excepte amb VOX. Preguntat sobre les dificultats per impulsar noves lleis davant del bloqueig parlamentari, el ministre ha asseverat que s’aprovaran noves lleis: "seguirem setmana a setmana i llei a llei".
D’altra banda, sobre l’aval de l’advocat general del TJUE a la llei d’amnistia que s’ha conegut aquest matí, López ha defensat "màxima tranquil·litat i màxima normalitat". Es la llei que va aprovar el Congrés i que el Constitucional va avalar", ha afegit.
El ministre Óscar López ha firmat a Lleida amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané, un conveni per al desenvolupament de serveis digitals en l’àmbit de la salut (veure desglossament). Abans, Salvador Illa ha inaugurat l’edifici de consultes externes de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
L’IA és una "immensa oportunitat" per a la sostenibilitat del sistema sanitari
Durant l’atenció posterior a la firma del conveni, Óscar López ha subratllat aquest dijous la "immensa oportunitat" que suposa la intel·ligència artificial (IA) i la transformació digital per a la sostenibilitat del sistema sanitari.
Ho ha dit en l’acte de presentació de la firma del conveni entre el govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de serveis digitals intel·ligents en l’àmbit de la salut, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané.
El conveni forma part del programa Feder 2021-2027, que inclou 223 milions d’euros extres per al Sistema Nacional de Salut i les Comunitats Autònomes, dels quals més de 27 corresponen a Catalunya, que executarà durant 4 anys Red.es i es traduirà en millores en IA i telecures, entre d’altres.
Ha dit que una oncòloga o infermer de l’HUAV no distingeixen per renda ni per color de pell, però sí entre "quins governs es comprometen amb millorar les seues infraestructures i recursos i els que retallen partides i personal".
López ha allargat la mà a les comunitats autònomes perquè firmin els seus respectius convenis i ha dit que invertir en sanitat pública és "treure-la brillantor a la joia de la corona", en un context en el que la sanitat pública s’ha vist sotmès a certes notícies que generen preocupació, en les seues paraules.
Col·laboració
Illa ha assegurat que col·laborant és com es defensen els interessos de Catalunya: "Quan s’ha de ser exigent ets exigent, però sempre des de la perspectiva de la col·laboració".
El president de la Generalitat ha afirmat també que no es pot mantenir l’excel·lència en l’àmbit sanitari sense apostar "de forma decidida i descomplexada" per la intel·ligència artificial. Ha apuntat que alguns països estan utilitzant l’IA per vigilar les persones o augmentar la seua capacitat ofensiva i fer la guerra, davant del que ha destacat que a Catalunya s’utilitzi "per cuidar-se de les persones", i ha apuntat que el seu ús s’ha de regular al marc europeu. Així mateix, ha cridat a ser "pioners", valents i ambiciosos i a reformar sense por, així com a integrar l’àmbit social i el sanitari i, en aquesta línia, a acudir als domicilis.
IA per millorar la salut
Per la seua part, Pané ha assegurat que l’aliança amb el Ministeri, amb les tecnologies i amb els professionals "és el que farà que el sistema aguanti". Ha remarcat que el sistema sanitari té "un repte molt important" que és la longevitat, i que no és sostenible fer les coses de la mateixa forma que fa 40 anys, davant del que ha assenyalat que l’IA pot ajudar.
L’IA ja s’utilitza per a la transcripció, estandardització i incorporació a la història clínica de les visites en els Centres de Salut Integral de Referència (Csir) a Catalunya, i la consellera ha assenyalat també el seu potencial en el diagnòstic per la imatge, ja que són "extraordinàriament efectives".