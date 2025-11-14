SANITAT
Óscar López: “La legislatura pot i ha de continuar”
El ministre per a la Transformació Digital aposta per la “mà estesa” amb tots els grups polítics després del bloqueig de Junts. Diu que la llei d’amnistia s’executarà “amb normalitat”
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va afirmar ahir a Lleida que el Govern central continua amb la seua política de “mà estesa”, amb referència al bloqueig de Junts al Congrés, i no veu motius per posar fi al mandat. “La legislatura pot continuar, ha de continuar i continuarà”, va assegurar, i no veu possibles una majoria alternativa. Així ho va indicar, després de firmar amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, un conveni per impulsar l’ús d’intel·ligència artificial (IA) en el sistema sanitari (vegeu el desglossament).
López va admetre que governar en minoria “no ha estat mai fàcil”, però va considerar que el PSOE és l’únic partit capaç d’arribar a acords amb tots els grups polítics excepte amb Vox. “És fàcil? Jo dic que no, no és fàcil. Val la pena? Jo dic que sí, val la pena”, va apuntar, i va destacar el bon moment econòmic que viu Espanya i les pujades de pensions i del salari mínim interprofessional. “Treballarem setmana a setmana i llei a llei. Ens agrada la mà estesa i la màxima voluntat d’acord. Estem treballant perquè tot el que no depèn de govern tiri endavant. No és fàcil, però val molt la pena”, va incidir.
Així mateix, va deixar clar que no comparteix les paraules de la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que va dir “cínic i hipòcrita” al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, malgrat que va insistir que el govern socialista és “l’únic capaç” d’arribar a acords amb la resta de formacions i continua complint al peu de la lletra, en les seues paraules, aquells compromisos que depenen d’ell.
Sobre l’aval de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la UE a la llei d’amnistia que es va fer públic ahir, el ministre va advocar per la “màxima tranquil·litat i màxima normalitat”. “El Govern central va adquirir un compromís que s’ha complert. La llei és plenament constitucional, es va aprovar pel Congrés i s’executarà amb normalitat.”
Conveni Estat-Govern per utilitzar IA en la sanitat
El Govern central i la Generalitat van firmar ahir el primer conveni de l’Estat per impulsar projectes amb intel·ligència artificial (IA) en l’àmbit sanitari. Suposa l’aportació de 27 milions que provenen de fons europeus per millorar l’assistència domiciliària, el procés diagnòstic i l’atenció personalitzada, entre altres qüestions. El ministre Óscar López va animar la resta de comunitats autònomes a rubricar convenis com aquest, per al qual tenen un pressupost global de 223 milions, i va destacar la “immensa oportunitat” que representa aquesta tecnologia per a la sanitat.
El president Salvador Illa va incidir que “no es pot mantenir l’excel·lència en l’àmbit sanitari sense apostar de forma decidida i desacomplexada per la IA”. “Alguns països la fan servir per vigilar les persones o per fer la guerra i a Catalunya, per cuidar les persones”, va subratllar el president.Per la seua banda, la consellera de Salut, Olga Pané, va detallar que “desenvolupar projectes d’IA és garantir la sostenibilitat futura del sistema sanitari” i va remarcar que ajuda els professionals en els diagnòstics i tractaments, així com a estendre procediments i tècniques.