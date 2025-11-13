Renfe afegeix una nova freqüència diària de l’R14 entre Lleida i Tarragona
A partir del 22 de novembre
Renfe incrementarà les connexions amb trens regionals entre Lleida i Tarragona. A partir del proper 22 de novembre, quan es preveu que acabin les obres d’Adif a Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders i Castelldefels, es passarà de cinc a sis connexions diàries per sentit. Dos seran directes amb l’R14, i les altres quatre via la Plana-Picamoixons, on hi haurà transbord garantit amb l’R13 (línia de la costa per Valls).
Els usuaris podran arribar a la Plana-Picamoixons des de Tarragona a través de la nova línia RT1. Renfe destaca la millora de l’amplitud horària entre les dos capitals, ja que els nous horaris –encara no són públics– permetran arribar a les dos ciutats entre les 8.00 i les 22.00 hores. És la primera vegada que es programen trens R14 entre Tarragona i Lleida sense sortir o arribar des de Barcelona.
Així mateix, Renfe convertirà en directes les dos freqüències diàries entre Barcelona i Lleida per l’R13 en les quals fins ara s’havia de fer transbord a Sant Vicenç de Calders. Aquesta línia es tornarà a posar en servei completament el dia 22, ja que des del març només operava com a servei llançadora entre la Plana i Sant Vicenç, a causa de les obres del corredor mediterrani. D’altra banda, entre Barcelona i Tarragona es consoliden els intervals de 30 minuts en dies feiners implantats el març passat.