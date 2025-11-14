MOSSOS
Detinguda una parella acusada de traficar amb droga al Barri Antic
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home, de 31 anys, i una dona, de 29, acusats de traficar amb drogues al Barri Antic. L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada a l’octubre al tenir coneixement que una parella podria dedicar-se a la venda de cocaïna i heroïna des del seu domicili del carrer Cavallers. La Unitat d’Investigació els va fer diversos seguiments. A les 9.00 hores de dimecres es va detenir la parella al carrer Cavallers i, hores després, es va fer un escorcoll al domicili, on van trobar dinou embolcalls amb cocaïna, dos amb marihuana, dos bàscules de precisió i 594 euros. La detinguda va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, amb l’obligatorietat d’acudir davant del jutge quan sigui requerida. L’arrestat, amb antecedents, passarà a disposició judicial.