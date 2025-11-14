EDUCACIÓ
Espai de joc i ciència per a nens de 0 a 6 anys
El Museu de l’Aigua va acollir ahir la presentació de l’Espai Ciència 06, una zona d’innovació educativa dirigida a llars d’infants i escoles en les quals nens de 0 a 6 anys poden descobrir fenòmens científics, observar i indagar a través de diferents propostes educatives i de joc. L’espai s’ubica a l’antic Campament de La Canadenca i el projecte és fruit de la col·laboració entre la facultat d’Educació de la Universitat de Lleida (UdL), que aporta els continguts i coneixements pedagògics i part del finançament; el departament d’Educació de la Generalitat, que aporta dos mestres que gestionaran l’espai; la Diputació, que aporta finançament a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI); i la Paeria, que cedeix l’espai i participa en el projecte. Els materials han estat creats per l’artista Erik Schmitz.