SANITAT
Inaugurat l’edifici de consultes de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, primera de futures ampliacions
Illa en destaca l’abast territorial i advoca per la col·laboració, no per fronteres
El nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova, estrenat l’estiu passat, va ser inaugurat ahir pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Va afirmar que es tracta d’una inversió important pensada per a futures ampliacions, en el marc d’un pla director que preveu millorar tots els serveis de l’hospital.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presidir ahir la inauguració del nou edifici de consultes externes de l’Arnau de Vilanova, ja en marxa des de l’estiu i que ha suposat una inversió de 46 milions (el 50% amb fons europeus) i un augment del 30% de superfície de l’hospital. Va destacar que es tracta d’“una ampliació important pensada per a futures ampliacions”. “Hi ha un pla director de com hem d’anar millorant tots els serveis de l’hospital i aquest és un primer pas molt rellevant”. Va afirmar que la construcció amb tècniques de prefabricació “han permès escurçar els terminis de l’obra”, mètode que va apostar per potenciar en l’àmbit hospitalari i residencial.
Així mateix, Illa va subratllar l’abast territorial de l’hospital, que atén també pacients de la Franja de Ponent i va apuntar que “els límits administratius no són fronteres, sinó línies de col·laboració”, i va afegir que “quan es col·labora, les coses surten, i quan es confronta, s’encallen”. Va incidir que aquest equipament és fruit de la col·laboració entre administracions i va recalcar que “la sanitat és la política que més cohesiona la societat”, ja que qualsevol persona pot accedir al mateix tractament independentment del seu estatus.
El gerent de l’ICS a Lleida, Alfons Segarra, va dir que el nou edifici és “un primer pas” en la millora de l’atenció de les persones i el treball dels professionals. Va afegir que gràcies a la coordinació d’administracions i empreses “s’ha pogut construir en un temps rècord” i va postil·lar que “és un exemple a seguir en futurs projectes a curt termini i estic segur que arribaran”.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que contribuirà a cuidar els pacients lleidatans i de la Franja “amb més confort i proximitat” i va apuntar que “és la primera de les iniciatives que es faran per avançar en un gran espai sanitari a la ciutat”. El director de l’Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, va assenyalar que aquest edifici transforma el model assistencial i millora la qualitat de vida de pacients i professionals.