RECONEIXEMENTS
Retiren la medalla a l’excomissari que va assassinar dos exparelles
La Paeria traurà la condecoració que va atorgar la Urbana a Juan Fortuny el 2015. Va ser cap de la Policia Nacional a Ponent entre 2012 i 2016 i el 2024 es va suïcidar
La Paeria retirarà la medalla de Santa Cecília per mèrits professionals amb distintiu blanc a Juan Fortuny de Pedro, excomissari de la Policia Nacional que va ser cap d’aquest cos a Lleida entre 2012 i 2016, i que va assassinar l’agost del 2024 les seues dos exparelles a Castellbisbal i Rubí abans de suïcidar-se. Així ho va aprovar ahir per unanimitat la comissió informativa de Seguretat, Mobilitat i Civisme de la Paeria.
La tercera tinenta d’alcalde i regidora de l’àmbit, Cristina Morón, va explicar que “la Paeria va decidir iniciar aquest expedient per retirar-li aquest reconeixement propi de la Guàrdia Urbana que se li va atorgar el 2015”. “Com preveu el reglament de les condecoracions de Santa Cecília, que diu que es pot retirar una distinció quan es cometi algun acte contrari a la dignitat individual o social, la Paeria ha decidit aplicar-lo perquè cap persona vinculada amb la violència masclista no pot tenir aquest reconeixement”, va assegurar la tinenta d’alcalde. Va afegir que “com a govern municipal mantenim la nostra posició de tolerància zero cap a qualsevol violència masclista o delicte contra les dones i, per tant, no hi pot haver cap reconeixement a qui vulnera la dignitat de les dones”.
Per la seua part, el Govern i l’Estat mantenen les seues medalles a l’excomissari. Així, la Direcció General de la Policia de Catalunya no la hi pot retirar al ser inviable perquè “dins del marc jurídic actual, no hi ha cap via possible per procedir a la retirada de la medalla atorgada”, segons va informar al febrer la consellera d’Interior, Núria Parlon, en resposta parlamentària. Passa el mateix amb els organismes i cossos estatals (ministeris, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Exèrcit i Delegació de Govern).
En un altre ordre, Morón també va presentar en la comissió la revisió del Pla Municipal en Emergència Nuclear del municipi de Lleida, que s’haurà d’aprovar en el ple. En aquest sentit, Lleida està dins del Pla Director del Pla d’Emergència Nuclear Exterior en les CCNN d’Ascó i Vandellós com a Àrea Bàsica de Recepció Social, amb les funcions d’acollida i allotjament de la població evacuada.