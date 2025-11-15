SANITAT
Un de cada cinc habitants del pla de Lleida, amb limitacions per motius de salut
És l’àrea sanitària amb el percentatge més alt, amb 81.000 afectats, i al Pirineu n’hi ha 12.871, el 17%. Un 25% de la població de la província té assegurança privada, segons una enquesta de la Generalitat
El 21,7% de la població de més de 15 anys de la regió sanitària de Lleida té limitacions per algun problema de salut. Un percentatge que és el més elevat de tot Catalunya, mentre que la de l’Alt Pirineu i Aran és la que, proporcionalment, té més habitants amb limitacions greus per problemes de salut que els impedeixen fer activitats quotidianes, el 7,5% del total.
Així ho recull l’Enquesta de Salut de Catalunya que va publicar ahir la Generalitat, que constata que aproximadament 81.000 persones de la regió del pla i 12.871 de la muntanya tenen algun tipus de limitació pel seu estat de salut, el 17% del total.
Per gèneres, les dones són les que tenen més malalties d’aquest tipus, ja que el 26% de les de Lleida tenen limitacions per salut i a l’Alt Pirineu i Aran són el 20,8%, mentre que en els homes aquesta xifra baixa al 17,7% i al 13,3%, respectivament.
Quant a la gravetat de la limitació, el 7,5 per cent, aproximadament unes 5.720 persones, dels habitants de les comarques del Pirineu ho estan “greument”, la xifra més alta de totes les regions sanitàries de Catalunya, mentre que a la de Lleida són el 2,8% del total, 10.255 persones.
L’enquesta també recull que el grau de cobertura del Servei Català de la Salut és del 97% al pla i del 97,3% al Pirineu, ambdós per sota de la mitjana catalana (98,%) i un 25,7% i un 24,1%, respectivament, de la població té assegurança sanitària privada.
Un 12,1% i un 5,7% diuen estar “insatisfets” amb els serveis sanitaris utilitzats en l’últim any, i un 2% i un 2,1%. “molt insatisfets”. A més, un 51,6% dels lleidatans de Ponent i un 50% de les comarques de muntanya van dir haver pres algun medicament prescrit en els últims quinze dies. Gairebé un de cada 5, sense recepta.
Sobre l’ús de serveis sanitaris, els habitants de l’Alt Pirineu i Aran són els que, percentualment, més van al fisioterapeuta, concretament el 28,3%. Per la seua part, a la de Lleida ho fan el 20,2%, situant-se per sota de la mitjana catalana (22,1%).
Enquesta de la Generalitat
El 39,6% dels nens catalans de 3 a 14 anys passa més de dos hores al dia davant una pantalla, sigui del mòbil, televisió, ordinador o videoconsola. Un percentatge que és més elevat entre els menors desfavorits (43,9%) que entre els que no tenen problemes econòmics (30,6%), segons l’enquesta de salut de la Generalitat, que destaca que el lleure sedentari en els nens ha baixat respecte a la pandèmia del 2020. D’altra banda, el 35,7% dels menors dediquen una hora diària a activitat física. Al seu torn, el 5,4% consumeixen diàriament begudes ensucrades i un 6,4% estan exposats a fum a la llar.
Dades per regions
Un 19,2% de la població de 18 a 74 anys del Pirineu presenta obesitat, el percentatge més elevat de Catalunya, mentre que al pla és el 16,9%. Per sexes, en els homes ascendeix al 21,5%, mentre que en les dones és el 16,7. Així mateix, un 36,1% dels lleidatans del pla i un 34,1% dels de la muntanya tenen sobrepès. D’altra banda, l’enquesta inclou una escala que indica que el 0,9% dels lleidatans del pla i el 2,6% dels del Pirineu té depressió greu (aquest últim és el segon índex més elevat de Catalunya). Un 3,3% i un 2,1%, respectivament, en tenen de moderada i un 13,5% i un 12,1%, de lleu. D’altra banda, un 7,1% i un 5,7%, respectivament, afirmen tenir una xarxa de suport “pobra” en cas de tenir un problema i només un 1,5% i un 1% manifesten no tenir ningú. Al seu torn, un 11,3% del pla i un 6,8% del Pirineu (l’índex més baix de Catalunya) asseguren que tenen un benestar emocional baix.