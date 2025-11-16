TRIBUNALS
Macrodemanda de 110 bombers voluntaris, de la demarcació de Lleida, perquè els regularitzin
La presentaran divendres per denunciar “una relació laboral encoberta”
Més de 110 bombers voluntaris de la demarcació de Lleida tenen previst presentar divendres vinent davant del jutjat Social una demanda col·lectiva per denunciar “una relació laboral encoberta” i perquè es reconeguin els seus drets laborals. Formen part del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita i compten amb el suport de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) i la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya (FBVCat). La de Lleida serà la primera demanda ja que en les properes setmanes se’n presentaran altres que aglutinaran en total més de 400 voluntaris.
Les comarques de Lleida compten actualment amb 363 bombers funcionaris i 379 bombers voluntaris, segons les dades d’Interior de la campanya forestal de l’estiu. És a dir, un model mixt amb més voluntaris que professionals que porta funcionant diverses dècades.
Tanmateix, des de fa anys, Asbovoca i la FBVCat, i ara Bombers Precaris en Lluita, alerten que estan “desprotegits” i en una situació “límit amb un model obsolet”. Expliquen que porten a terme les mateixes tasques que els funcionaris i, tanmateix, els seus drets laborals no estan reconeguts. “Ens diuen voluntaris però en realitat som els bombers low cost”, asseguren. També denuncien que no tenen cobertura de la Seguretat Social en cas d’accident. En aquest sentit, expliquen que, encara que durant els últims anys se’ls hagi dit que la qüestió estava solucionada, no disposen d’una cobertura sanitària que respongui a les conseqüències d’un possible accident ni derivacions posteriors.
En els últims mesos han dut a terme diverses reunions amb la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments sense haver arribat a un acord, per la qual cosa ara presentaran les demandes.