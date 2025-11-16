EDUCACIÓ
Protesta massiva de docents a Barcelona, que amenacen amb vagues
A Barcelona, per reclamar millores salarials, laborals i educatives. Hi participen docents de les comarques de Lleida
Milers de docents (8.500 segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons l’organització) es van manifestar ahir a Barcelona per reclamar millores salarials, laborals i educatives en la primera mobilització unitària dels sindicats des del 2022. De Lleida va partir un autocar, que va recollir manifestants a Mollerussa, Tàrrega i Cervera, i van acudir-hi també docents amb tren i vehicle particular. La protesta es va plantejar com un “ultimàtum”. “Un missatge molt clar a la consellera Niubó i al Govern: si no mouen fitxa i s’asseuen a negociar la millora de les condicions laborals, continuarem mobilitzant-nos i no dubtarem a convocar vagues a partir del segon trimestre”, va afirmar Iolanda Segura, del sindicat USTEC-STEs.
La manifestació va ser convocada pels representants a la taula sectorial (USTEC-STEs, Aspepc-Sps, CCOO, CGT i UGT) sota el lema Ja n’hi ha prou!. Els docents van entonar càntics com Prou precarietat, prou maltractament; Lluitant, lluitant, també estem educant; Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa i Si no s’apanya, vaga, vaga, vaga. Així mateix, van portar cartells amb missatges com Molta inclusió, zero solució i Feina essencial, condicions miserables. Les monitores i vetlladores també eduquem.
Exigeixen recuperar el 25% de poder adquisitiu perdut des del 2009 al no actualitzar-los el sou. USTEC va indicar que per a un mestre de Primària suposa haver deixat de percebre prop de 79.000 euros i per a un professor de Secundària, 100.000. “És com haver treballat un any i mig gratis”, va indicar una portaveu del sindicat. Reclamen també reduir la burocràcia, que veuen “paperassa innecessària”, i la “sobrecàrrega laboral”, amb una rebaixa de ràtios i més recursos per atendre els alumnes “amb dificultats”. A més, demanen la derogació del decret de plantilles i currículums educatius “consensuats”.
D’altra banda, l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya afirma que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el document de gestió del curs 2025-2026 dels centres “reforça el model de conjunció lingüística i frena els intents d’imposició del català com a única llengua d’ús”.
Manifestació de metges
En un altre ordre, els metges van tornar a sortir al carrer ahir a Madrid per reclamar un estatut propi que reconegui la singularitat de la seua tasca, que inclogui una classificació professional adequada, que cotitzin per a la jubilació les hores de guàrdia i es redueixi la jornada setmanal per a la conciliació laboral i personal.